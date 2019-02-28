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Александр Лукашенко о семейном капитале: «Договорились расширить, в ближайшее время эти решения будут приняты»
Новости Беларуси. Большой разговор с Президентом проходит 1 марта. Задать вопрос Александру Лукашенко имели возможность не только присутствующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В адрес информационного агентства БЕЛТА белорусы присылали сообщения, в которых обозначили волнующие их темы. За два дня их оказалось более 2 тысяч. Абсолютное большинство в той или иной степени касалось благосостояния: зарплаты, жилье, материнский капитал, развитие регионов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Например, семейный капитал вы затронули, вопрос многодетных семей и прочее. Рамки семейного капитала будут расширены: жильем, может быть, еще какими-то вопросами. Если тут только семейный капитал могут использовать на здоровье ребенка, на образование, по-моему. То сейчас мы его договорились расширить, в ближайшее время эти решения будут приняты.
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Александр Лукашенко о семейном капитале: «Договорились расширить, в ближайшее время эти решения будут приняты»
Новости Беларуси. Большой разговор с Президентом проходит 1 марта. Задать вопрос Александру Лукашенко имели возможность не только присутствующие, сообщили в...
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