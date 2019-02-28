ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях

01.03.2019 14:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Внимательно следят за трансляцией во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях

Первые оценки звучат в трудовых коллективах, учебных аудиториях.  

Александр Лукашенко: «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире»

Так, в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде к большому разговору подключились в качестве зрителей в клубе и комнатах досуга.  

«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях

Слушают по радио в казармах и парке боевых машин. По-военному точный расчет слушателей: 100 процентов личного состава.

«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях

Никита Ильющенко, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Президент сегодня говорил о развитии Союзного государства и взаимоотношениях между нашими народами. Хороший тому пример – участие белорусских и российских военнослужащих в совместных учениях. Например, бойцы 103-й бригады, где я служу, в прошлом году ездили на учения «Славянское братство» в Новороссийск. В этом году собираемся принять участие в учениях «Щит Союза».   

«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Внимательно следят за трансляцией во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые оценки звучат в трудовых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь хотела перекредитоваться у России на $600 млн, но отказ не будет "огромной проблемой" – Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика