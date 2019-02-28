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«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях
Новости Беларуси. Внимательно следят за трансляцией во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые оценки звучат в трудовых коллективах, учебных аудиториях.
Так, в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде к большому разговору подключились в качестве зрителей в клубе и комнатах досуга.
Слушают по радио в казармах и парке боевых машин. По-военному точный расчет слушателей: 100 процентов личного состава.
Никита Ильющенко, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
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«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях
Новости Беларуси. Внимательно следят за трансляцией во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые оценки звучат в трудовых...
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