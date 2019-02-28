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Александр Лукашенко: «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире»

01.03.2019 14:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Народ, власть, представители белорусского, международного медийного сообщества, эксперты в самых различных сферах. В «Большом разговоре с Президентом» затрагиваются самые различные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире»

Ещё вначале встречи Александр Лукашенко подчеркнул, что она является основой подготовки Послания Президента народу и парламенту. «Большой разговор» – этот формат, уже опробован два года назад. Он подразумевает под собой не только ответы на вопросы, но и дискуссию, своего рода открытый диалог. Участие в котором принимают около 200 человек. При чем это не только журналисты, это политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, общественные объединения и конфессии из Беларуси и зарубежных стран.  

Александр Лукашенко: «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире»

Президент прокомментировал ряд проблемных вопросов, которые необходимо урегулировать Беларуси и России. К примеру, ограничения поставок белорусских продуктов или квота разрешений на грузоперевозки. При этом Президент подчеркнул, что даже несмотря на спорные вопросы для развития отношений у двух стран есть большой и длинный коридор.   

Александр Лукашенко: «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никаких замашек со стороны, по крайней мере, Президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Я его знаю уже два десятка лет, этого человека, я бы почувствовал это. Поэтому я вам искренне говорю:

нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь.

Многие об этом говорят, это не секрет, в обществе и у нас, и там. Я в шутку говорю: союз строится на принципах равноправия? Других принципов быть просто не может. Не важно, большая страна, маленькая – здесь мы не претендуем на богатство России, нам не надо. Свое бы не потерять. Я говорю о принципах строительства – равноправие. 

Александр Лукашенко: «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире»

Ну так какие тогда проблемы? Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как многие в России говорят о включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против. Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросло новое поколение, да и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать совершенно в другой форме, как родные, близкие. И белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого?  
Я думаю, этим путем надо идти. И, обсуждая с президентом России этот вопрос, мы четко договорились, что сегодня ни в коем случае нельзя пережимать ситуацию. Нельзя делать тех шагов, которые будут во вред.  

Александр Лукашенко: «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире»

У нас коридор возможностей и широкий, и длинный, мы можем спокойно решать наши проблемы. К примеру, зачем вы торпедируете поставки белорусской сельхозпродукции, самой качественной в мире – это уже и Запад признал, в Евросоюзе многие предприятия сертифицированы – а вы эти предприятия закрыли и не пускаете продукцию на российский рынок. Я думаю, ответ вам понятен. Дело здесь не в качестве и не в том, что вы там нашли какие-то бациллы.

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Один из вопросов, который стоит в повестке дня лежит на поверхности наших отношений – разрешение на грузоперевозки. То есть мы перевозим, допустим, из третьих стран, из Польши или Германии груз в Россию. Нам таких поездок разрешено делать 75 тысяч. А мы сколько россиянам разрешаем ввозить таким образом? У нас нет ограничений. Мы – небольшая страна – не боимся, что нас задавят ваши транспортники. А вы нам – аж 75 тысяч.  

Александр Лукашенко: «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире»

Вот я вам привел несколько примеров. Это что, достойно нашего союза? Поэтому надо снять эти вопросы, они касаются многих людей и для России безболезненны. Я вообще не понимаю, почему эти вопросы не решаются. И президент России говорит: правильно, это надо решать. Но они не решаются. И поручения были правительству России, но эти вопросы не решаются.     
 
 
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Новости Беларуси. Народ, власть, представители белорусского, международного медийного сообщества, эксперты в самых различных сферах. В «Большом разговоре с...
 
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