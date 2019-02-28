Более 200 человек пришли 1 марта на "Большой разговор с президентом". Что примечательно: на встречу пригласили не только журналистов, но и политологов, экономистов, представителей общественных объединений и конфессий, чиновников.





А зачем? Чтобы меньше задали неудобных вопросов?





"Белорусский партизан" собрал наиболее громкие цитаты Лукашенко, которые прокоментировал доктор политических наук Павел Усов.





"Мы до сих пор не смогли четко сформулировать национальную идею, которая могла бы захватить народ"





Павел Усов: Национальная идея существует, она уже давно сформирована и основана на белорусской национальной культуре, государственности, независимости. Однако эта идея нынешней государственной властью не воспринимается, более того, она для этой власти враждебна. Так как национальная идея возрождения Беларуси подразумевает демократическое государство.





Лукашенко пытался с одной стороны сохранить и реанимировать идеи советского общества, а с другой стороны - создать некую искуственную идеологию: "идеологию белорусского государства", которая опять же главным образом базироваласть на элементах советской идеологии, что в конечном итоге превратилось в некую систему политической пропаганды действующего режима с "силовым" внедрением и навязыванием обществу.





Естественно, ни эта "идея", ни способ ее реализации не воспринимается населением и порождает идейный вакуум, который наполняется идеями "русского мира".









"Мы видим (…) группка людей создает что-то, нацеленное якобы на пропаганду российских достижений, и как они говорят, цитирую, на то, чтобы удержать Беларусь в рамках интересов России"





Павел Усов: Очевидно, что Лукашенко и его окружение осознали существующую информационную угрозу со стороны России, хотя на этом он не концентрировал внимание, и пытался маргинализировать проблему, свести ее до "небольшой" группки неких "деструктивных элементов". Что интересно, Лукашенко подчеркивал, что не Россия пытается дестабилизировать ситуацию, а некие отдельные информационные центры.





В то же время он однозначно резко говорил о том, что ситуацию в Беларуси целенаправленно дистабилизирует Запад (Польша с частности). Такое впечатление, что Лукашенко или намеренно убеждает себя и аудиторию, что Россия не угроза (пытается ее незамечать), либо власти просто не знают как противодействовать этой угрозе и старательно ее ретушируют, закрашивают и преуменьшают.





"Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов"





Павел Усов: На уровне риторики Лукашенко старается показать, что Беларусь не намерена углублять интеграцию, что пытается сохранить те условия отношений, которые существовали до последнего времени. Тем не менее, его нервная реакция свидетельствует о том, что у Москвы совершенно иной подход и, что она будет наращивать давление на Беларусь.





Очевидно, что некой запасной стратегии действия, подхода к сложившейся ситуации у белорусских властей нет. Он подчеркнул, что Беларусь старается диверсифицировать экономические отношения, Китай рассматривается как один из основных партнеров, но звучало это неубедительно.





" Я в шутку говорю, вот давайте в состав Беларуси включим Россию . Думаете, что, если бы мы серьезно поставили этот вопрос, россияне были бы против? Нет. А чего им бояться?"





Павел Усов: В этом высказывании очевидна формула отношений, т.е. вопроса того, кто будет управлять "союзом". Другими словами, та формула интеграции, которую предлагает Россия, при которой Путин будет главной союза, неприемлема для Лукашенко, поэтому он пытается выкручиваться и вышучиваться.





" Главное нам по-деловому провести эти кампании (президентские и парламентские выборы - прим. ред.) Достойно давайте проведем. Обещаю, что все будет честно и конкурентно. Но если буду видеть, что кто-то из политиков сделает ставку на разрушение страны и стабильности, которая есть, я отвечу" (президентские и парламентские выборы - прим. ред.)





Павел Усов: Выборы пройдут, как обычно. Лукашенко "честно" получит 85%, главная задача минимализировать экономические, политические и имиджевые затраты, т.е. стерилизовать парламентскую и президентскую кампанию. Очевидно, что Лукашенко поставил такую задачу, сделал конкретные разметки, чтобы избежать всяких неожиданностей.