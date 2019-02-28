Эксперты согласовали проект Заявления глав государств – участников СНГ

В Исполнительном комитете СНГ в Минске состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта Заявления глав государств – участников Содружества Независимых Государств в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, сообщается на сайте Исполкома.

Вопрос был внесен Россией, Беларусь и Кыргызстан заявили о готовности выступить соавторами Заявления. Эксперты рассмотрели поступившие замечания и предложения к документу, доработали и согласовали проекты Заявления и соответствующих решений.

В проекте Заявления подтверждается приверженность принципам и нормам международного права, а также осуждаются любые попытки оправдания и героизации нацизма и его пособников.

Кроме того, в документе звучит призыв к возрождению подлинного взаимодействия и взаимопонимания между странами и народами ради действительного и окончательного объединения на основе равноправия, взаимоуважения и общечеловеческих демократических ценностей.

Текст Заявления планируется распространить в ООН, ОБСЕ и других международных организациях.