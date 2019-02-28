﻿ Горнолыжные соревнования среди представителей бизнеса пройдут в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горнолыжные соревнования среди представителей бизнеса пройдут в Беларуси

01.03.2019 15:51 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Горнолыжные соревнования среди представителей бизнеса пройдут в Беларуси
Фото из открытых источников

Сколько в нашей стране владельцев и лидеров бизнеса готовых стать на лыжи ради благого дела, и как это поможет столичным детям?

Горнолыжные соревнования среди представителей бизнеса пройдут в Беларуси
Фото: Фото из открытых источников

В соревнованиях Business MasterCup, которые проводятся ежегодно в Беларуси и за ее пределами, участвуют десятки белорусских бизнесменов. В этом году в Силичах Сharity MasterCup объединят людей, вдохновленных горнолыжным спортом и благотворителей. Организаторами турнира выступают Республиканский горнолыжный центр «Силичи», ОО «Ротари клуб «Ренессанс Интернешнл» и клуб Business MasterCup. В благотворительном формате соревнования пройдут впервые. Ожидается, что на лыжной трассе встретятся около 100 бизнесменов, руководителей и владельцев бизнеса. Они померяются силами в дисциплине слалом Бонне (данный вид дисциплины позволит участвовать в соревнованиях любителям горных лыж без спортивного опыта). Результаты будут оценены по сумме двух попыток, и победители получат призы от французской компании Rossignol, FALKE и других партнеров мероприятия.

Вступительный благотворительный взнос составит 200 рублей. Собранные средства планируется направить на строительство инклюзивной детской площадки и сенсорного парка на базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей. Сюда в отделение дневного пребывания ежедневно приходят дети с особенностями развития. Эти ребята, как и все дети, хотят играть. На территории центра нет детской площадки. Детское инклюзивное пространство позволит разнообразить жизнь детей, которые посещают центр и сделает доступнее для них простые детские радости. Площадка будет открытой для всех деток, в том числе и жителей ближайших домов. Чтобы задуманное свершилось, необходимо собрать 10 тысяч долларов.

Вы собственник бизнеса или топ-менеджер, увлекаетесь лыжным спортом, хотите помочь? Примите участие в Сharity MasterCup. Зарегистрироваться можно, заполнив форму на сайте   http://www.mastercup.club/ .

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 марта впервые в Беларуси пройдут благотворительные горнолыжные соревнования среди представителей бизнеса Сharity MasterCup.
 
Новости дня
Новости разные
 
Встреча Лукашенко с представителями общественности и СМИ в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика