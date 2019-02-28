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«Сейчас у меня 500 рублей, а так будет тысяча». Военный пенсионер пытается получить пенсию госслужащего

01.03.2019 16:00 — Разное | Tut.by  
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Минчанин Александр уже 22 года получает военную пенсию за выслугу лет. В прошлом году он подал документы на получение пенсии госслужащего. «Она в два раза больше. Сейчас у меня 500 рублей, а так будет тысяча», — объясняет свою мотивацию мужчина. Однако в комиссии ему отказали, сославшись на то, что оснований для пересчета выплат нет. Пенсионер не согласен с таким ответом и добивается пересмотра решения в суде.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

14 ноября 2018 года минчанину Александру исполнился 61 год. С 1996-го он получает военную пенсию за выслугу лет, но в ноябре решил переоформить ее и перейти на пенсию госслужащего — она почти вдвое больше.

У Александра первый класс служащего госаппарата. Во время службы в органах внутренних дел он почти 16 лет работал «на должностях начальствующего состава», после этого еще 11 лет трудился в Высшем Хозяйственном суде. 26 марта 2009 года — последний день работы мужчины на госслужбе, и к тому времени его стаж составил 26 лет 9 месяцев и 9 дней. При этом страховые взносы выплачивались 17 лет и 6 месяцев.

Александр обратился в комиссию по назначению пенсий и приложил документы, «подтверждавшие обоснованность просьбы». Заявление рассмотрели 4 декабря прошлого года, но в госпенсии ему отказали и объяснили, что мужчина не имеет права на этот вид выплат — стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов составляет всего 9 лет 9 месяцев 7 дней.

Однако дело не в том, что необходимые документы отсутствуют. В законе «О пенсионном обеспечении военнослужащих», на который ссылается комиссия, прописано, что при пересмотре пенсии нужно учитывать стаж работы до 1 августа 2006 года. Нужно ли считать стаж после этой даты — в документе не указано. В официальном ответе комиссии написано, что «оснований для зачета в стаж госслужбы с одновременным получением пенсии не имеется».


Фрагмент протокола заседания комиссии. Фото из личного архива героя

Тогда Александр обратился в Минтруда. В ответе на обращение (копия есть в редакции) объяснили, что пенсию за выслугу лет ему не назначили из-за относительно маленького страхового стажа. При этом нет оснований, чтобы отменить такое решение.

Мужчина не согласен с тем, как решился его вопрос. Он просит отменить решение комиссии и все-таки обязать управление назначить ему пенсию госслужащего — сейчас эту жалобу рассматривают в суде Ленинского района г. Минска.

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Теги: Минск
 
 
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Минчанин Александр Минчанин Александр уже 22 года получает военную пенсию за выслугу лет. Год назад он подал документы на получение пенсии госслужащего, но в...
 
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