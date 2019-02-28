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«Сейчас у меня 500 рублей, а так будет тысяча». Военный пенсионер пытается получить пенсию госслужащего
Минчанин Александр уже 22 года получает военную пенсию за выслугу лет. В прошлом году он подал документы на получение пенсии госслужащего. «Она в два раза больше. Сейчас у меня 500 рублей, а так будет тысяча», — объясняет свою мотивацию мужчина. Однако в комиссии ему отказали, сославшись на то, что оснований для пересчета выплат нет. Пенсионер не согласен с таким ответом и добивается пересмотра решения в суде.
14 ноября 2018 года минчанину Александру исполнился 61 год. С 1996-го он получает военную пенсию за выслугу лет, но в ноябре решил переоформить ее и перейти на пенсию госслужащего — она почти вдвое больше.
У Александра первый класс служащего госаппарата. Во время службы в органах внутренних дел он почти 16 лет работал «на должностях начальствующего состава», после этого еще 11 лет трудился в Высшем Хозяйственном суде. 26 марта 2009 года — последний день работы мужчины на госслужбе, и к тому времени его стаж составил 26 лет 9 месяцев и 9 дней. При этом страховые взносы выплачивались 17 лет и 6 месяцев.
Александр обратился в комиссию по назначению пенсий и приложил документы, «подтверждавшие обоснованность просьбы». Заявление рассмотрели 4 декабря прошлого года, но в госпенсии ему отказали и объяснили, что мужчина не имеет права на этот вид выплат — стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов составляет всего 9 лет 9 месяцев 7 дней.
Однако дело не в том, что необходимые документы отсутствуют. В законе «О пенсионном обеспечении военнослужащих», на который ссылается комиссия, прописано, что при пересмотре пенсии нужно учитывать стаж работы до 1 августа 2006 года. Нужно ли считать стаж после этой даты — в документе не указано. В официальном ответе комиссии написано, что «оснований для зачета в стаж госслужбы с одновременным получением пенсии не имеется».
Тогда Александр обратился в Минтруда. В ответе на обращение (копия есть в редакции) объяснили, что пенсию за выслугу лет ему не назначили из-за относительно маленького страхового стажа. При этом нет оснований, чтобы отменить такое решение.
Мужчина не согласен с тем, как решился его вопрос. Он просит отменить решение комиссии и все-таки обязать управление назначить ему пенсию госслужащего — сейчас эту жалобу рассматривают в суде Ленинского района г. Минска.
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«Сейчас у меня 500 рублей, а так будет тысяча». Военный пенсионер пытается получить пенсию госслужащего
Минчанин Александр Минчанин Александр уже 22 года получает военную пенсию за выслугу лет. Год назад он подал документы на получение пенсии госслужащего, но в...
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