Президента спросили про небольшие пенсии: «Тяжелый случай…»

Вопрос размера пенсий в Беларуси — тяжелый случай, признался Александр Лукашенко. Он высказал свое мнение по этому поводу депутату Елене Анисим во время «Большого разговора» в Минске. Президент много вздыхал.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Депутат Елена Анисим поделилась, с какими проблемами к ней в регионах приходят люди: уровень жизни, цены на товары и услуги.

«Вельмі часта да нас звяртаюцца пенсіянеры. З такім пытаннем, што адпрацаваўшы 40 гадоў зараз маюць пенсіі, як правіла, ніжэй за 400 рублёў. Атрымаць якасныя медыцынскія паслугі бясплатна таксама не заўсёды могуць, і вымушаныя вельмі часта плаціць за неабходныя абследаванні. (…) Сёння даволі часта людзі зводзяць канцы з канцамі».

Она признает, что в один момент поднять пенсии сложно. Но предложила, например, ввести годовую компенсацию пенсионерам, если они прибегают к платным услугам — за проезд в транспорте, медицинские услуги.

«Как поддержать пенсионеров… Вопрос вечный, — рассуждал Лукашенко, много вздыхая. — Абсолютно права [собеседница]. Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. (…) Наверное, кто-то в Украине и России хорошую пенсию получает, но скажите: что, пенсионерам в России хватает? Да нет. Те же проблемы, наверное. Последние исследования говорят, что до 70% пенсионеров недовольны, так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит».

Он упомянул, что надо еще «разобраться с многодетными», иначе через 30 лет в Беларуси «половина населения останется».

«Женщины рожать не хотят, мужиков нормальных нет, от кого рожать, — попробуй разберись. Поэтому занялись этим вопросом, — вздыхает президент. — Но подойдем, конечно, и к пенсиям. Тяжелый случай, естественно».

Средний размер назначенных пенсий белорусов в январе составил 381,17 рубля в месяц, сообщали ранее в Минтруда. Эта сумма не изменилась по сравнению с декабрьскими выплатами. Средняя пенсия по возрасту в первом месяце этого года составила 393,27 рубля.

Власти прогнозируют , что средняя пенсия по возрасту в этом году составит 411 рублей.

Власти планировали в 2018 году поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране. Однако по факту до этого показателя заметно недотянули, планы пришлось перенести на нынешний год. Средняя пенсия в декабре составила 34,2% от средней зарплаты по стране.