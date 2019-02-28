Tesla начала продажи базовой версии седана Model 3 за 35 тысяч долларов

Калифорнийский производитель электромобилей наконец-то объявил о доступности к заказу начальной версии седана Model 3 — это исполнение Standard Range, за которое в США просят 35 тысяч долларов.





Такую версию Илон Маск обещал покупателям еще в 2017 году — во время презентации товарного варианта электромобиля. «Стартовая» Model 3 оснащена батареей емкостью 50 кВтч с заявленным пробегом на одной зарядке до 220 миль (354 км), а электромотор приводит задние колеса — напомним, что отдачу силовых установок компания уже не публикует. Зато известны динамические характеристики — разгон до 60 миль в час (97 км/ч) за 5,6 секунды и 210 км/ч «максималки».





По умолчанию базовая Model 3 окрашивается в черный цвет — за любой другой уже необходимо доплачивать. А еще у Standard Range урезано оснащение и простецкие материалы отделки: тканевые сиденья с механическими (а не электро) регулировками, установлены базовая аудиосистема и упрощенный мультимедиа-комплекс, лишившийся доступа в Интернет и потоковой передачи аудио. Впрочем, доплатив всего 2000 долларов, можно заказать вариант Standard Range Plus с более богатым оснащением (передние сиденья с подогревом и 12 электрорегулировками, светодиодные противотуманки, улучшенная аудиосистема), увеличенным до 386 км запасом хода и улучшенной динамикой (разгон до 60 миль в час на 0,3 секунды быстрее, максимальная скорость — 225 км/ч).





Кроме того, в Tesla объявили о том, что впредь все свои модели компания будет продавать только онлайн, а количество шоу-румов будет сведено к минимуму — такое решение принято ради дальнейшего сокращения издержек.