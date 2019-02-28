Спортивный журналист и комментатор Николай Ходасевич ушел из Белтелерадиокомпании

Спортивный журналист Николай Ходасевич ушел из Белтелерадиокомпании. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале .

— Я 1 марта ухожу с телевидения. 10 лет — в Белтелерадиокомпании, до этого 5 лет на СТВ. Пришло время что-то менять. Я не говорю, что это время было ужасным. Оно было прекрасным. Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, в конце концов, комментарии, от которых вы плевались, — тоже их добавим сюда. Но надо что-то менять. Я ухожу. Теперь у меня много времени — на ютуб-канале мы можем не только один, а может быть, и два-три раза общаться и говорить без купюр о нашем и мировом футболе. Так что я надеюсь на вашу поддержку! — сказал Ходасевич.

Ходасевич работал в Белтелерадиокомпании с 2008 года. Вел авторскую программу «Время футбола» на телеканале «Лад» (позже «Беларусь 2»), а с 2013-го — на «Беларусь 5». Также Ходасевич был комментатором спортивных трансляций и вел новостные программы.