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В Горецком районе задержали несколько машин с яблоками без документов

01.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Вчера возле деревни Старина Горецкого района были задержаны семь автомашин, загруженных яблоками, сообщает УВД облисполкома. За рулем находились жители России, которые пытались вывезти яблоки в РФ без соответствующих документов.

 

В Горецком районе задержали несколько машин с яблоками без документов
Фото – УВД

«Позже в  Горецком и Мстиславском районах задержали еще 2 автомашины с яблоками. Всего изъято 48 тонн фруктов общей стоимостью 57,6 тыс. рублей. Материалы переданы в Могилевскую таможню для проведения проверки», —  рассказал начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Дмитрий Щедраков.

 

В Горецком районе задержали несколько машин с яблоками без документов
Фото – УВД 

Правонарушителям грозит административная ответственность за незаконную предпринимательскую  деятельность и нарушение правил торговли и оказания услуг населению.


 
 
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  Вчера возле деревни Старина Горецкого района были задержаны семь автомашин, загруженных яблоками, сообщает УВД облисполкома. За рулем находились жители России,...
 
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