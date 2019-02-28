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В Горецком районе задержали несколько машин с яблоками без документов
01.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Вчера возле деревни Старина Горецкого района были задержаны семь автомашин, загруженных яблоками,
«Позже в Горецком и Мстиславском районах задержали еще 2 автомашины с яблоками. Всего изъято 48 тонн фруктов общей стоимостью 57,6 тыс. рублей. Материалы переданы в Могилевскую таможню для проведения проверки», — рассказал начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Дмитрий Щедраков.
Правонарушителям грозит административная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность и нарушение правил торговли и оказания услуг населению.
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Вчера возле деревни Старина Горецкого района были задержаны семь автомашин, загруженных яблоками, сообщает УВД облисполкома. За рулем находились жители России,...
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