В Горецком районе задержали несколько машин с яблоками без документов

Вчера возле деревни Старина Горецкого района были задержаны семь автомашин, загруженных яблоками, сообщает УВД облисполкома. За рулем находились жители России, которые пытались вывезти яблоки в РФ без соответствующих документов.





«Позже в Горецком и Мстиславском районах задержали еще 2 автомашины с яблоками. Всего изъято 48 тонн фруктов общей стоимостью 57,6 тыс. рублей. Материалы переданы в Могилевскую таможню для проведения проверки», — рассказал начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Дмитрий Щедраков.





Правонарушителям грозит административная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность и нарушение правил торговли и оказания услуг населению.