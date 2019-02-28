В чем секрет успеха бригады Новикова?

Среди структурных подразделений организаций и предприятий нашего района одной из лучших признана бригада по обслуживанию трансформаторных подстанций Горецкого района электрических сетей филиала «Могилевские электрические сети» РУП «Могилевэнерго».





Мастером производственного участка является Леонид Новиков. Под его руководством трудятся электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей Евгений Галов, Алексей Розенков и Роман Кабашов, водитель Сергей Кузьменков.

Как отметил начальник РЭСа Александр Точило, предприятие стабильно показывает хорошие результаты. Производительность труда за 2018 год составила 105%. И в этом велика заслуга всего коллектива. А вот бригада Новикова у руководства всегда на хорошем счету, пользуется заслуженным авторитетом у коллег.

Этот дружный мини-коллектив за прошлый год провел большую работу. Бригада реконструировала восемь трансформаторных подстанций. Столько же ТП отремонтировано. Были также исправлены неполадки на 14 комплектных трансформаторных подстанциях. В общем, бригада делает все для надежности электроснабжения потребителей города и района. Годовой план выполнен полностью. Производительность труда структурного подразделения составляет 113%.

Познакомим читателей с этой бравой пятеркой. Леонид Новиков в РЭСе уже 16 лет. До этого полтора десятка лет работал главным энергетиком в ОАО «Строитель». Как вспоминает мастер, в какой-то момент захотелось поменять что-то в жизни. Поэтому и принял решение сменить организацию и должность. И сегодня об этом нисколько не жалеет. По словам Леонида Афанасьевича, коллектив в РЭСе хороший, и бригада у него сплоченная и крепкая, все выкладываются на 100%.

Главным помощником мастера является Роман Кабашов. В организации он уже 11-й год. За это время зарекомендовал себя квалифицированным сотрудником, неоднократно был отмечен различными наградами. Его фотография размещена на Доске почета Могилевских электрических сетей. Гордятся им коллеги.

Алексей Розенков трудоустроился в РЭС сразу после армии. В мае будет уже 10 лет, как он работает в команде Новикова. Если вначале молодому специалисту помогали, то сегодня он и сам может дать совет коллеге и проконсультировать новичков. Как говорит Алексей Викторович, в их профессии важны знания, поэтому периодически работников отправляют на курсы повышения квалификации.

Сегодня набирается опыта от коллег новый сотрудник Евгений Галов. Он чуть больше месяца назад пришел в бригаду. Ранее Евгений Геннадьевич семь лет оттачивал мастерство электромонтера в ЧУПП «Прометей». Структура и специфика работы в строительной организации и в РЭСе, конечно, различна. Евгений хоть и сталкивался ранее с трансформаторными подстанциями, но редко. Поэтому сейчас во многие нюансы работы помогают вникнуть коллеги. Они передают навыки, а «новичок» старательно учится и схватывает все налету.

Несколько слов о водителе Сергее Кузьменкове. Он оперативно доставляет бригаду до места наз­начения. Как рассказал Сергей Петрович, учился в Кричеве в ДОСААФе, туда направил воен­комат перед армией. А сразу после службы устроился в РЭС. Здесь с 1991 года и работает. Добрым словом вспомнил Сергей Петрович первого начальника организации Валерия Мананникова и первого мастера Виктора Хрисоненко. А пришедшие им на смену Александр Точило и Леонид Новиков продолжают добрые традиции грамотного руководства — так отметил водитель.

Секрет успеха бригады Новикова прост. Он в том, что каждый день они идут с хорошим настроением на работу и уверены в надежном плече товарищей-коллег. Подразделение трудится под девизом: задание получил — качественно выполнил.

Валерия Дроздовская