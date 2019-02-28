Лукашенко: Я не буду передавать власть по наследству

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» заявил, что не собирается удерживать власть ради детей и передавать ее по наследству, передает телеканал «МИР 24».

«Обещаю, что на тот свет меня из президентского кресла не понесут. Второе – обещаю, что ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать им по наследству», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что никто из его сыновей в президенты не хочет, поскольку эта должность тяжелая.

«Должность президента – это тяжкая должность. Я не хочу говорить, что я мучаюсь и прочее. Когда-то мучаюсь, когда-то радуюсь. Но я рад тому, что меня в свое время избрали первым президентом Беларуси. Я это ценю», – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко общается с журналистами и экспертами в особом формате. Это вторая подобная встреча. Первый большой разговор с президентом Беларуси прошел 3 февраля 2017 года.

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24».