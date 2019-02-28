Лукашенко: При необходимости встреча с Путиным будет организована в течение суток

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при необходимости его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным будет организована в течение суток. Об этом он сообщил в ходе «Большого разговора с президентом», передает телеканал «МИР 24».

«Мы не планировали эту встречу, но, если будет такая необходимость, в течение суток договоримся. У нас глубина отношений и отношения с ним таковы, что мы всегда в течение с суток найдем время для того, чтобы даже лично встретиться и просто переговорить», – сказал Лукашенко.

В свою очередь в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что встреча двух президентов пока не планируется, но при необходимости может случиться хоть завтра.

«Пока нет. Но это не значит, что они не могут принять решение встретиться хоть завтра», – сказал он.

Песков подчеркнул, что президенты России и Беларуси они общаются регулярно, в том числе по телефону,

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко общается с журналистами и экспертами в особом формате. Это вторая подобная встреча. Первый большой разговор с президентом Беларуси прошел 3 февраля 2017 года.