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Лукашенко: Языковая проблема в Беларуси исчерпана

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Языковая проблема в Беларуси исчерпана, заявил  президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, сообщает телеканал «МИР 24».

Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин как-то поблагодарил его за помощь русскому языку в Беларуси.

«Говорю: «Ты чего меня за русский язык благодаришь. Это и мой русский язык, белорусы внесли огромный вклад в его развитие». А в это время как раз шла олимпиада по русскому языку в России во всех номинациях белорусские учителя победили. «Не может быть» – сказал Путин. Может, говорю, недавно познакомился с этими данными», – отметил Лукашенко.

По словам Лукашенко, для него белорусская мова, его родной язык – такой же, как русский.

«Я, наверно, плохой в этом плане президент, но русский язык он наш. Как Ленин говорил: господа, от какого наследства мы отказываемся», – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер привел пример того, как полезно бывает знание русского языка. Он вспомнил одну конференцию на высшем уровне, которая проходила в Стамбуле . Президент Украины Леонид Кучма выступил на украинском языке, но его не понял никто, кроме Лукашенко.

«Ну хорошо, я понимаю, а там люди сидят и друг на друга смотрят, не понимают, а переводчика не оказалось. Рядом со мной сидел президент Азербайджана Гейдар Алиев, я ему переводил на русский. Потом думаю: русский язык это один из шести языков ООН, это наш язык. Что мы от него отказываемся», – сказал Лукашенко.

Лукашенко посетовал, что многие белорусы знают русский лучше белорусского, а родная мова стала «фишкой» оппозиции. При этом Лукашенко выразил уверенность, что оппозиционеры дома на кухне разговаривают на русском.

«Я бы не стал противопоставлять русский и белорусский языки, это все наше. Когда-то я начал проводить такую политику и вижу, что мы ничего не потеряли», – указал белорусский лидер.

Отвечая на вопрос, почему это вопрос языке стал так популярен, что в последнее время появились понятия «русский мир», «мягкая сила», что и дало основания выражать опасения по поводу судьбы белорусского языка.

«Что значит расширение русского мира за счет Беларуси. Когда мы стали вне этого русского мира?  У нас митрополит Павел – русский человек. У нас люди это нормально воспринимают, за исключением некоторых – они никого не воспринимают. У нас православных 80-85%, мы говорим на русском языке, мы думаем, как русские. Зачем нам навязывать какой-то русский мир?» – недоумевает Лукашенко.

По словам президента, языковая проблема в Беларуси исчерпана. Язык это то, что нас отличает от русских и других, то, что отличает нас от любого народа. Поддерживать белорусский язык надо, однако у критики порой придерживаются двойных стандартов. Лукашенко рассказал, что в школе его сына уроков английского больше, чем уроков русского, и никого это не смущает, а когда обучение с белорусского переводят на русский, поднимается гвалт. В конце он также указал, что законы в Беларуси можно издавать на двух языках, это дело можно поручить университетам. «Платить будем за это, но небольшие деньги», – заверил белорусский лидер.



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По словам президента, для него белорусская мова, его родной язык – такой же, как русский.
 
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