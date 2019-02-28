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Завтра выйдет очередной номер газеты «Полесская правда»

01.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Завтра выйдет очередной номер газеты «Полесская правда»

Читайте в следующем выпуске:

  • 4 марта – День милиции. Старший оперуполномоченный группы розыскной работы отделения уголовного розыска криминальной милиции Пинского РОВД, майор милиции Сергей Терлецкий уже 12 лет служит в органах внутренних дел. И не было даже момента, чтобы он пожалел о выборе своего профессионального пути. Несмотря на сложность работы в органах внутренних дел, эта непростая служба ему по душе.
  • С рабочим визитом Пинск посетил министр экономики Республики Беларусь Дмитрий Николаевич Крутой. В райисполкоме он провел прием граждан по личным вопросам, а также встретился с руководством районного и городского исполнительных комитетов.
  • В минувший вторник в малом зале заседаний райисполкома прошло совещание руководителей структурных подразделений строительного комплекса Пинщины.
  • На Брестчине уровень воды в Горыни, Пине, Припяти, Западном Буге и других реках в пределах допустимых значений. Тем не менее ситуация под постоянным контролем.
  • Во время отопительного сезона сотрудники Пинского межрайонного отделения филиала «Энергонадзор» РУП «Брестэнерго» проводят мониторинг котельных Пинского районного ЖКХ.
  • В очередной рейд со старшим инспектором  Петром Мацкевичем отправился и корреспондент «Полесской правды».
  • Люди земли полесской. Феликс Брониславович Хрущелевский в феврале отметил 80-летие. В марте исполняется 70 лет Василию Михайловичу Петрошевичу, который больше 40 лет трудится в Парохонской участковой больнице. 60-летний юбилей отметила жительница деревни Кончицы Елена Николаевна Антошук.
  • Какие условия необходимо соблюсти при реализации продукции цветоводства. Об этом читателям рассказали в инспекции МНС Республики Беларусь по Пинскому району.
  • В Парохонской средней школе состоялся урок мужества «Афганистан болит в моей душе», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
  • Сенсационно выступил воспитанник городского клуба каратэ-до «Эдельвейс» Дэвид Нгуен на молодежном чемпионате Европы U-21.
  • 20-21 февраля прошли соревнования по волейболу среди юношей – учащихся средних школ района.
  • И снова беда, и снова в нашей области. Во время зимней рыбалки на озере Черное в Березовском районе погибли трое, а на следующий день случилась трагедия в Кобринском районе. За прошедшую неделю, с 18 по 24 февраля, на территории Пинского района зарегистрировано 2 пожара, в огне погиб человек. Что стало причинами трагедий, читайте на страницах свежего выпуска газеты.
  • Увидеть учебные и творческие работы учащихся и выпускников специальности «Дизайн» (графический, типографика) Пинского государственного колледжа искусств можно на выставке, которая недавно открылась в Музее Белорусского Полесья.
  • Ну что тут будешь делать! Снова фигурантом уголовного дела стал шабашник. Правда, на этот раз в качестве потерпевшего, но все-таки… Автору этого судебного очерка уже доводилось говорить о том, что вообще-то он с неподдельным уважением относится к тем, кто уезжает на заработки в сопредельные государства. Как может быть иначе, если люди работают там в буквальном смысле на износ, частенько живут в жутких условиях и постоянно рискуют быть обманутыми при расчете. Но вот когда шабашник, перетерпев все трудности, возвращается домой, то здесь начинается совсем другая история. Окончание субботнего детектива вы найдете на 9-й странице очередного выпуска газеты «Полесская правда».

Друзья! Следующий выпуск газеты «Полесская правда» выйдет 7 марта!

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