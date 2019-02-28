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Большой разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Ключевые моменты выступления

01.03.2019 — Разное | Герой працы  
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Большой разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Ключевые моменты выступления
Большой разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Ключевые моменты выступления

01 марта 2019 года
Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
В "Большом разговоре с Президентом" приняли участие более двухсот человек, в их числе журналисты, политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, представители общественных объединений и конфессий.
«Большой разговор с Президентом» начался с темы, касающейся средств массовой информации. «Очень хотелось бы, чтобы и СМИ, которые позиционируют себя как независимые, и эксперты, которые оценивают события и создают определенный фон их восприятия, чувствовали грань допустимого. Грань, за которой нарушается равновесие в обществе. Понимали ответственность за каждое сказанное слово. Потому что мир и порядок в стране не стоит профессиональных амбиций", – подчеркнул глава государства.
При этом Александр Лукашенко выразил мнение, что в большинстве своем сегодняшний читатель и зритель – образованный, умеющий анализировать человек. Он давно научился разбираться в тонкостях журналистских манипуляций, быстро считывать, чьи или какие интересы стоят за анонсом программы или новостным заголовком.
Президент призвал к объективности в оценке информации.
"Наши люди привыкли держать удар, мы точно знаем, что сила в справедливости и правде. Поэтому встреча с вами – возможность донести ее до народа. Особую нишу в массмедиа занимают эксперты. Вы – лидеры мнений, – сказал он. – И журналисты, и их целевая аудитория на многие факты и события смотрят, образно говоря, вашими глазами".
Александр Лукашенко выразил мнение, что и сегодня участие авторитетных специалистов в "Большом разговоре" будет полезным и продуктивным.
"Мы много раз работали с вами в формате круглого стола. Вы знаете, что в нашем общении нет такого понятия, как неудобный или неуместный вопрос. И я призываю вас, как и раньше, к откровенному диалогу", – подчеркнул глава государства.
Продолжая тему СМИ, Президент отметил, что, несмотря на мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием аудитории.
По его мнению, одна из причин – фейковые новости, которые мгновенно разлетаются и захватывают аудиторию, будоражат людей, хотя потом некоторые, а, может быть, и многие опровергаются.
"Но градус напряжения в обществе не падает. И вы знаете, что там, где речь идет о большой политике, опасность от подобного рода информационных вбросов увеличивается многократно. Роль сдерживающего фактора или противовесной силы здесь отведена авторитетным изданиям и журналистам, которые соблюдают законы профессиональной этики и нормы морали. Уважают свою аудиторию, давая возможность самостоятельно сделать выводы из новостного материала. Таких, правда, остается все меньше, но у нас они есть".
О концепции информационной безопасности
Она будет пересмотрена на одном из заседаний Совета безопасности, сообщил Президент. Глава государства отметил, что в мире идет информационная война.
"Дай бог, чтобы она не переросла в горячую, чтобы не была предвестником опасных столкновений", - сказал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что Беларусь должна уметь противостоять этой войне, используя различные методы.
"Будем совершенствовать концепцию информационной безопасности. Проблему мы видим и уже сегодня решаем. Концепцию пересмотрим и ужесточим, чтобы вы понимали, в каком направлении власти будут действовать, особенно в канун президентских и парламентских выборов", – сказал Александр Лукашенко.
По мнению Президента, чтобы противостоять информационным атакам с Запада или Востока, нужно в первую очередь объединиться внутри страны. Оппозиция должна быть конструктивной.
"Россия не хочет потерять Беларусь, устроить здесь переворот, ухудшить ситуацию, обстановку. Я в этом убежден", – заявил Александр Лукашенко.
"Не должно быть однобокости. Наверное, есть проблема с Востока, но она еще большая с Запада. Россияне не устанавливают ракеты за Москвой на Запад, чтобы их нацелить на Беларусь. Зачем это Польше, другим странам (не буду их перечислять)? Давайте будем объективны в этом плане", – призвал белорусский лидер.
В целом, заметил глава государства, простые россияне хорошо относятся к белорусам, с душой.
"Почему мы должны в них бросать камни? Понятно, где-то нас хотят экономически прижать, может, действительно озабочены налоговым маневром. Господь с вами, переживем, – сказал Президент. – В ноябре закончим модернизацию своих заводов и купим нефть на рынке. Глубина переработки будет 92-95%, как на европейских заводах. Ну и кто от этого выиграет? Мы просто на российский рынок привезем чужую нефть".
Информационную безопасность в Беларуси нужно строить не за счет других и не за счет нападок на других, убежден Александр Лукашенко.
Беларусь-Россия
Касаясь вопроса развития дальнейших отношений двух государств, Александр Лукашенко заявил, что Беларуси и России необходимо быть вместе.
"Я был, как меня в России называют, главным инициатором нашего союза. Я всегда говорил в России и здесь, что судьба у нас такая – жить вместе. Оглядываясь назад, смотрю вперед на тех, кто нас окружает, какую они политику проводят. Она одинаковая, что по отношению к России, что по отношению к Беларуси. Формы только разные. Поэтому нам необходимо быть вместе", – сказал глава государства и подчеркнул, что Беларусь и Россия – не только две родные страны, они завязаны экономически.
При этом у России и ее лидера Владимира Путина нет намерений поглотить Беларусь. "Никаких замашек со стороны, по крайней мере, Президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было, – сказал Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что за время, прошедшее после развала Советского Союза, выросло поколение, привыкшее жить в независимом государстве.
"Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как многие в России говорят, о включении Беларуси в состав России, 90% проголосуют против, – сказал Александр Лукашенко. – Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросло новое поколение, да и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать совершенно в другой форме, как родные, близкие. И белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого?"
Правда, российская сторона, к сожалению, не всегда готова следовать принципу равноправия в построении союзнических отношений, добавил Президент. Поэтому Александр Лукашенко считает необходимым, прежде всего, наладить более эффективную работу двух стран в рамках Союзного государства.
Правительству России надо прекратить лоббировать олигархические кланы, которые блокируют поставки белорусской продукции, подчеркнул Президент. Глава государства обратил внимание, что Беларусь поставляет в Россию свою самую лучшую продовольственную продукцию. Однако в РФ велико давление определенных групп, и поставки блокируются.
"Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют олигархические, в которых крупный бизнес сросся с властью и проталкивает свои вопросы, блокируя наши отношения в союзе. А ведь во всех документах предусмотрено, что у нас общий рынок и мы должны свободно торговать", – подчеркнул Александр Лукашенко.
"В правительстве России часто говорю: если вы достигнете уровня чистоты сельхозпродукции, продуктов питания, как в Беларуси, то вы будете счастливыми людьми. Надо отметить, вы признаете, что мы далеко в этом плане ушли. Тогда зачем под предлогом, что она грязная, блокируете эти поставки? – задал вопрос Президент. – А потому что велико давление определенных групп".
В качестве примера глава государства привел факт, что бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев является одним из крупнейших сельскохозяйственных баронов Российской Федерации. "У меня с ним добрые, хорошие отношения, почти дружеские, но я говорю, этот факт всем известен. И вы думаете, что он пропустит наш сахар, по качеству лучший, на территорию России, если за последний год он 7 или 10 заводов дополнительно скупил и производил этот сахар?" – добавил Александр Лукашенко.
По его словам, люди знают, что белорусский сахар хороший, качественный, предприятия модернизированы, сертифицированы, в том числе для поставок в Россию.
"Но он понимает (Александр Ткачев. - Прим. БЕЛТА), что это очень сильный конкурент для его объединения сахарных заводов", – отметил глава государства. Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что такая ситуация по некоторым предприятиям существует и сейчас.
В настоящее время полностью закрыты для поставки на российский рынок 11 молочных предприятий и 7 государственных мясокомбинатов, 13 молочных предприятий – закрыты частично.
Между тем  Президент подчеркнул, что Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет.
"Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов", – заявил Александр Лукашенко.
По словам Президента, Россия выдала Беларуси кредит на строительство атомной электростанции под 4,8%, а Вьетнаму - меньше 3%, Армении - тоже меньше 3%. "Почему? - задал вопрос глава государства. - Вот недавно мы вернули Грефу (председатель правления Сбербанка России. - Прим. БЕЛТА) кредит, который выдали под поручительство "Беларуськалия" под 9% на сумму около 600 млн долларов. Мы пытались договориться: время прошло, проценты упали. Давайте договоримся на тех условиях, как нам "враги" наши западные кредиты выдают - под 2%, или КНР - тоже под 2%. Нам отказали, тогда я поручил правительству немедленно изыскать средства, вплоть до золотовалютных резервов, и вернуть банку эти деньги".
О занятости и крупных городах
В Беларуси очень много сделано, чтобы человек мог зарабатывать для себя и семьи, заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос. "Мы очень много сделали, чтобы человек мог шевелиться, зарабатывать для себя и своей семьи, – сказал Александр Лукашенко. - Мы создали все условия, начиная от мелкого предпринимательства до IT". В частности, в сфере предпринимательства, создания новых предприятий, особенно на селе, созданы беспрецедентные условия. "Трудно найти такую страну, которая бы предоставила столько свобод для предпринимательства, – заметил Президент. – В течение дня зарегистрировался и иди работай. Еще не было жалоб по поводу бюрократизма".
Вместе с тем, по словам главы государства, у белоруса должна просыпаться предпринимательская жилка. В этой связи Александр Лукашенко затронул тему развития Орши и Оршанского района.
"Нас беспокоят сегодня не столько Минск и областные центры по занятости, трудоустройству, даже по доходам населения... А вот эти города, крупные, примерно в 100 тыс. человек, где накопились проблемы. Это огромное количество населения, им надо помогать. Поэтому было решено создать такой проект на примере Орши - типичного среднего города, - сказал Президент. - Вышли на единый образец, мы его сейчас прокатываем в Орше. Началась работа в Борисове. В Барановичах, Молодечно и т.д. определенные проблемы, пусть не такие, но существуют. Мы хотим апробировать тот путь, по которому пойдут такие города". Глава государства высказался и по поводу сокращения строительства жилья в Минске и развития городов-спутников.
"В этом и следующем году мы больше внимания этому уделим", - сказал он, добавив, что такие решения одномоментно не принимаются и не реализовываются за один год.
"Многие уже заплатили за квартиру, многие знают, где ту квартиру будут строить, уже фундамент дома заложили. Поэтому надо время, чтобы уйти со строителями из Минска и не делать его резиновым, а развивать города-спутники", - отметил Александр Лукашенко.
О выборах
В марте-апреле будет принято решение по срокам проведения парламентских и президентских выборов, сообщил Александр Лукашенко. "Я вам клянусь: даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением, чтобы подбирать какой-то момент и пропихнуть себя во власть", - подчеркнул глава государства. При этом он отметил, что избирательные кампании будут проведены в ближайшие два года.
По словам Президента, эти важные политические события станут экзаменом не только для него.
"Все будем сдавать экзамен и перед народом отчитываться", – сказал Александр Лукашенко.
Как отметил глава государства, у него есть основания быть уверенным, что власть выдержит этот экзамен достойно. "Главное нам по-деловому провести эти кампании. Достойно давайте проведем, - призвал Президент. – Обещаю, что все будет честно и конкурентно. Но если буду видеть, что кто-то из политиков сделает ставку на разрушение страны и стабильности, которая есть, я отвечу".
О ежегодном Послании
"Большой разговор" станет основой подготовки ежегодного Послания Президента народу и парламенту, заявил Александр Лукашенко.
"Все, что сегодня прозвучит в этом зале, станет основой для подготовки важного для страны события - ежегодного Послания Президента народу и парламенту. Нам предстоит дать объективную оценку в отношении самых обсуждаемых тем, которые особенно волнуют людей и общество. А значит, требуют разъяснений и открытого обсуждения, – обратил внимание Александр Лукашенко. – Поэтому мы встречаемся в прямом эфире, чтобы честно и откровенно высказаться, чтобы потом поменьше было жалоб от отдельных участников, что якобы что-то там купировали, что-то вырезали. А по отдельным вопросам нам надо восполнить недостаток достоверной информации, поток которой ежедневно обрушивается на каждого из нас". Наряду с этим Президент заявил, что "если в подобном разговоре наше сообщество, эксперты, журналисты, просто продвинутые, заслуженные люди будут нуждаться, я всегда готов к подобному разговору". "Конечно, без перебора, потому что я могу превратиться в какого-то лектора. Хотя должен сказать, чти это иногда полезно для того, чтобы наши люди знали и понимали ту политику, которую проводит, по-народному говоря, власть", - заметил глава государства.
О вопросах от народа
В преддверии "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА предложила читателям задать вопрос Президенту. За 1,5 суток акции "Ваш вопрос Президенту" поступило в общей сложности более 2 тыс. вопросов. В целом разброс тем широкий – от вопросов социальной защищенности, создания рабочих мест, приобретения жилья и мер по росту благосостояния населения до внешней политики, интеграционной тематики, пограничной безопасности, противодействия коррупции. В том числе высказываются личные просьбы к главе государства помочь в урегулировании тех или иных проблем. Глава государства заверил: все поступившие вопросы проанализируют и обобщат. Там, где нужно, решение будет принято до ежегодного Послания Президента народу и парламенту.
"Если не примем, то я прямо скажу, когда это будет сделано", – сказал он. Вопросы присылали люди из разных регионов Беларуси, крупных и малых населенных пунктов. Чаще всего встречаются те, в которых граждане не просто задают вопрос общего характера, но указывают на конкретную жизненную ситуацию или проблему, недоработки на местах.
По материалам БелТА.
 
Теги: Минск
 
 
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Большой разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Ключевые моменты выступления 01 марта 2019 года Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко...
 
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