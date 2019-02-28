Лукашенко: в Беларуси очень много сделано, чтобы человек мог зарабатывать для себя и семьи





1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси очень много сделано, чтобы человек мог зарабатывать для себя и семьи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Мы очень много сделали, чтобы человек мог шевелиться, зарабатывать для себя и своей семьи, - сказал Александр Лукашенко. - Мы создали все условия, начиная от мелкого предпринимательства до IT".

В частности, в сфере предпринимательства, создания новых предприятий, особенно на селе, созданы беспрецедентные условия. "Трудно найти такую страну, которая бы предоставила столько свобод для предпринимательства, - заметил Президент. - В течение дня зарегистрировался и иди работай. Еще не было жалоб по поводу бюрократизма". Вместе с тем, по словам главы государства, у белоруса должна просыпаться предпринимательская жилка.

В этой связи Александр Лукашенко затронул тему развития Орши и Оршанского района. "Нас беспокоят сегодня не столько Минск и областные центры по занятости, трудоустройству, даже по доходам населения... А вот эти города, крупные, примерно в 100 тыс. человек, где накопились проблемы. Это огромное количество населения, им надо помогать. Поэтому было решено создать такой проект на примере Орши - типичного среднего города, - сказал Президент. - Вышли на единый образец, мы его сейчас прокатываем в Орше. Началась работа в Борисове. В Барановичах, Молодечно и т.д. определенные проблемы, пусть не такие, но существуют. Мы хотим апробировать тот путь, по которому пойдут такие города".

Глава государства высказался и по поводу сокращения строительства жилья в Минске и развития городов-спутников. "В этом и следующем году мы больше внимания этому уделим", - сказал он, добавив, что такие решения одномоментно не принимаются и не реализовываются за один год. "Многие уже заплатили за квартиру, многие знают, где ту квартиру будут строить, уже фундамент дома заложили. Поэтому надо время, чтобы уйти со строителями из Минска и не делать его резиновым, а развивать города-спутники", - отметил Александр Лукашенко.

Тема семейного капитала недавно обсуждалась на совещании у главы государства, подняли ее и в ходе "Большого разговора". "Рамки семейного капитала будут расширены. Жилье, может быть еще какими-то вопросами, - сказал глава государства. - Если сейчас семейный капитал могут использовать только на здоровье ребенка, образование, то мы его договорились расширить, в ближайшее время эти решения будут приняты".

В преддверии "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА предложила читателям задать вопрос Президенту. За 1,5 суток акции "Ваш вопрос Президенту" поступило в общей сложности более 2 тыс. вопросов. В целом разброс тем широкий - от вопросов социальной защищенности, создания рабочих мест, приобретения жилья и мер по росту благосостояния населения до внешней политики, интеграционной тематики, пограничной безопасности, противодействия коррупции. В том числе высказываются личные просьбы к главе государства помочь в урегулировании тех или иных проблем.

Глава государства заверил: все поступившие вопросы проанализируют и обобщат. Там, где нужно, решение будет принято до ежегодного Послания Президента народу и парламенту. "Если не примем, то я прямо скажу, когда это будет сделано", - сказал он.

Вопросы присылали люди из разных регионов Беларуси, крупных и малых населенных пунктов. Чаще всего встречаются те, в которых граждане не просто задают вопрос общего характера, но указывают на конкретную жизненную ситуацию или проблему, недоработки на местах.-0-