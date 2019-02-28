Лукашенко заверил, что вопрос с компенсацией советских вкладов не закрыт

Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Посмотрите в правительстве с учетом деноминаций и последних событий, какая это сумма. Чтобы сказать, в какие сроки мы вернем эти деньги, надо знать сумму, чтобы соотнести, - сказал глава государства. - Это ведь с бюджета надо достать деньги".

Александр Лукашенко пообещал, что в ближайшее время эта сумма будет найдена. "Посчитать не сложно будет, потому что мы обращались к этой проблеме не один раз. Я отвечу на этот вопрос, и, если это потянет на уровень послания, то, возможно, мы его затронем в Послании Президента к народу и парламенту. Я знал, что эта проблема есть, но не думал, что она остро стоит", - отметил он.

Президент также напомнил, что в свое время в Беларуси пытались выплачивать деньги по этим вкладам. "Много или мало, но это не все. Не могу сказать, что это не вина нашего белорусского государства. Вы знаете, как это все происходило, но людям же от этого легче не будет", - добавил он.