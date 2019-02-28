ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко заверил, что вопрос с компенсацией советских вкладов не закрыт

01.03.2019 17:06 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко заверил, что вопрос с компенсацией советских вкладов не закрыт
БЕЛТА

Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Посмотрите в правительстве с учетом деноминаций и последних событий, какая это сумма. Чтобы сказать, в какие сроки мы вернем эти деньги, надо знать сумму, чтобы соотнести, - сказал глава государства. - Это ведь с бюджета надо достать деньги".

Лукашенко заверил, что вопрос с компенсацией советских вкладов не закрыт «Сгоревшие» советские вклады белорусам не вернут?

Александр Лукашенко пообещал, что в ближайшее время эта сумма будет найдена. "Посчитать не сложно будет, потому что мы обращались к этой проблеме не один раз. Я отвечу на этот вопрос, и, если это потянет на уровень послания, то, возможно, мы его затронем в Послании Президента к народу и парламенту. Я знал, что эта проблема есть, но не думал, что она остро стоит", - отметил он.

Президент также напомнил, что в свое время в Беларуси пытались выплачивать деньги по этим вкладам. "Много или мало, но это не все. Не могу сказать, что это не вина нашего белорусского государства. Вы знаете, как это все происходило, но людям же от этого легче не будет", - добавил он.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству посчитать сумму вкладов, которые были потеряны после развала СССР.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Басков: После третьего матча мы с Захаровым подойдем к президенту и спросим, что он имеет в виду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика