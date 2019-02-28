 Александр Лукашенко проводит встречу с представителями общественности и СМИ (обновляется)

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству посчитать сумму вкладов, которые были потеряны после развала СССР. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

"Посмотрите в правительстве с учетом деноминаций и последних событий, какая это сумма. Чтобы сказать, в какие сроки мы вернем эти деньги, надо знать сумму", - сказал глава государства.

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Александр Лукашенко: ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству

Президент Беларуси Александр Лукашенко не намерен ради своих детей удерживать власть и передавать ее по наследству. Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

"Обещаю вам, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут. Это я вам твердо обещаю. Второе: я вам обещаю, что ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству. Нет у меня такой цели - по наследству передать власть", - заявил Александр Лукашенко.

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Александр Лукашенко: я склонен к тому, что новую Конституцию нам придется принимать

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране необходимо принимать новую Конституцию. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

"Я склонен сегодня к тому, что новую Конституцию нам сегодня придется принимать", - сказал Александр Лукашенко

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Александр Лукашенко отреагировал на просьбу ребят из Слуцкого района создать тренажерный зал

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил рассмотреть варианты создания тренажерных залов в деревне Сороги Минской области и подобных небольших населенных пунктах сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

Журналистка регионального портала Минской области рассказала Президенту историю ребят из деревни Сороги под Слуцком, которые организовали своими силами подобие фитнес-клуба в заброшенном здании. Вскоре самопальная тренажерка была закрыта - из соображений безопасности. Корреспондент показала небольшой видеоролик-обращение сельской молодежи ко всем неравнодушным с просьбой помочь в создании полноценного фитнес-зала.

"Естественно, мы отреагируем на это, - заверил Александр Лукашенко и поручил заместителю премьер-министра Игорю Петришенко заняться этим вопросом. - В школе организовать лучше было бы. В агрогородках крупных мы так и делаем сейчас комплексы в школе. Дети и родителей тащат на эти площадки".

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что вопрос следует рассмотреть шире, не только в рамках частного случая. "Это должно нас подтолкнуть к серьезному размышлению. Поэтому с министром образования займитесь и мне доложите (о проделанной работе. - Прим. БЕЛТА)", - заключил Президент.

Александр Лукашенко рассказал подробности встречи с президентами России, Ирана и Турции

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ рассказал подробности встречи c президентами России, Ирана и Турции в Сочи.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля во время рабочего визита в Россию принял участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции Владимиром Путиным, Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мероприятие прошло в формате чаепития на территории санатория "Русь" в Сочи.

Рабочий визит главы белорусского государства в Россию совпал по времени проведения с очередным трехсторонним саммитом по сирийской тематике, что стало хорошей возможностью обсудить актуальные вопросы международной проблематики и в более широком формате. Тем более что не только с Россией, но и с Турцией и Ираном Беларусь связывают давние дружественные отношения как в политике, так и в плане торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества. Беларусь, сама имея статус миротворческой площадки, всегда выступала с четкой позицией о необходимости скорейшего урегулирования локальных конфликтов в мире, противодействия терроризму.

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Работу идеологов в Беларуси нужно изменять с учетом современных подходов - Александр Лукашенко

Работу идеологов в Беларуси нужно изменять с учетом современных подходов. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

Глава государства отметил, что идеологическая работа в стране зачастую ведется "кондово, по-советски". "Это не потому, что мы не можем (работать по-другому. - Прим. БЕЛТА), а потому, что людей не умеем подбирать, - уверен Президент. - Это непростая работа. Идеологи - это штучный товар, массового производства нет, но их надо находить и с ними работать".

В современном обществе люди быстро определяют, если власть пытается что-то навязать, поэтому очевидная, прямая агитация может только нанести вред авторитету руководства страны. "Не каждый член правительства может быть идеологом и умеет общаться с людьми, - сказал Александр Лукашенко. - Бывает, вроде, министр, а разговаривать с людьми не умеет, нет ни лекторского мастерства, ни чувства аудитории".

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Александр Лукашенко о "Хельсинки-2": здесь не рванешь, надо идти пошагово

Белорусскую инициативу о начале масштабного переговорного процесса по вопросам безопасности нельзя реализовать мгновенно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

"Здесь не рванешь. Надо идти пошагово", - сказал Александр Лукашенко. Он привел в пример переговоры лидеров США и КНДР. Многие рассчитывали, что сложности в отношениях между странами будут сняты после первой же встречи глав государств, однако этого не произошло.