 Александр Лукашенко проводит встречу с представителями общественности и СМИ (обновляется)

"Большой разговор с Президентом" проходит в выставочном центре "Белэкспо". Его участниками стали более 200 человек. В их числе не только журналисты, но и политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, представители общественных объединений и конфессий. В зале также присутствуют руководители государственных органов и члены правительства.
Как отметила накануне мероприятия пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, "Большой разговор с Президентом" очень важен не только потому, что это прекрасная возможность подвести итоги 2018 года и обсудить самые яркие, резонансные события с белорусскими и зарубежными журналистами и экспертами. "Еще один немаловажный аспект в том, что, как вы знаете, в середине весны Президент традиционно обращается с Посланием к народу и парламенту. В разрезе подготовки к данному мероприятию (а это всегда программный, очень важный документ для всей страны) мы также воспринимаем "Большой разговор", - сказала она. - Это для Президента своего рода лакмусовая бумажка - возможность получить обратную связь, в первую очередь от людей, так как в интернете сейчас проходят многочисленные опросы на тему, что волнует сегодня наше общество".
Прямую трансляцию "Большого разговора с Президентом" ведут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Онлайн-вещание также доступно на сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by. Аудиотрансляцию в режиме реального времени организовал Первый национальный канал Белорусского радио.
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Позиционирующие себя независимыми СМИ должны чувствовать грань допустимого
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА. Позиционирующие себя независимыми СМИ должны чувствовать грань допустимого. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Очень хотелось бы, чтобы и СМИ, которые позиционируют себя как независимые, и эксперты, которые оценивают события и создают определенный фон их восприятия, чувствовали грань допустимого. Грань, за которой нарушается равновесие в обществе. Понимали ответственность за каждое сказанное слово. Потому что мир и порядок в стране не стоит профессиональных амбиций", - подчеркнул глава государства.
При этом Александр Лукашенко выразил мнение, что в большинстве своем сегодняшний читатель и зритель - образованный, умеющий анализировать человек. Он давно научился разбираться в тонкостях журналистских манипуляций, быстро считывать, чьи или какие интересы стоят за анонсом программы или новостным заголовком.
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Александр Лукашенко: по периметру нашей границы возникают новые точки напряженности
По периметру белорусской границы возникают новые точки напряженности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы против любых проявлений агрессий - как военных, так и информационных, - сказал Александр Лукашенко. - По периметру нашей границы возникают новые точки напряженности".
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Беларуси и России необходимо быть вместе - Александр Лукашенко
Беларуси и России необходимо быть вместе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Нам необходимо быть вместе", - заявил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко констатирует дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием аудитории
Несмотря на мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием аудитории. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент подчеркнул, что одна из целей сегодняшней встречи - восполнить дефицит информации которая обрушивается на нас. "Несмотря на мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который пользовался бы абсолютным доверием аудитории", - отметил глава государства.
По его мнению, одна из причин - фейковые новости, которые мгновенно разлетаются и захватывают аудиторию, будоражат людей, хотя потом некоторые, а, может быть, и многие опровергаются. "Но градус напряжения в обществе не падает. И вы знаете, что там, где речь идет о большой политике, опасность от подобного рода информационных вбросов увеличивается многократно. Роль сдерживающего фактора или противовесной силы здесь отведена авторитетным изданиям и журналистам, которые соблюдают законы профессиональной этики и нормы морали. Уважают свою аудиторию, давая возможность самостоятельно сделать выводы из новостного материала. Таких, правда, остается все меньше, но у нас они есть".
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Александр Лукашенко: у Путина и огромной России нет намерений поглотить Беларусь
У России и ее лидера Владимира Путина нет намерений поглотить Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, Президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко: правительству России надо прекратить лоббировать олигархические кланы
Правительству России надо прекратить лоббировать олигархические кланы, которые блокируют поставки белорусской продукции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание, что Беларусь поставляет в Россию свою самую лучшую продовольственную продукцию. Однако в РФ велико давление определенных групп, и поставки блокируются. "Надо прекратить правительству России лоббировать олигархические кланы", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко: Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет
Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет. Это Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов", - заявил Александр Лукашенко.
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Беларусь и впредь не будет брать деньги за размещенные российские военные объекты - Александр Лукашенко
Беларусь и впредь не будет брать деньги за размещенные российские военные объекты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в Беларуси есть два российских военных объекта. Россия ничего не платит белорусской стороне за их размещение. Буквально через год надо заключать новое соглашение. "Мы с вас копейки и впредь не возьмем, потому что это наша общая безопасность", - сказал Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко: в Беларуси очень много сделано, чтобы человек мог зарабатывать для себя и семьи
В Беларуси очень много сделано, чтобы человек мог зарабатывать для себя и семьи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
"Мы очень много сделали, чтобы человек мог шевелиться, зарабатывать для себя и своей семьи, - сказал Александр Лукашенко. - Мы создали все условия, начиная от мелкого предпринимательства до IT".
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Александр Лукашенко: "Большой разговор" станет основой подготовки Послания Президента народу и парламенту
"Большой разговор" станет основой подготовки ежегодного Послания Президента народу и парламенту. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил огромную важность сегодняшнего разговора, в котором участвуют все - народ, власть, представители белорусского, международного медийного сообщества, эксперты в самых различных сферах. "Все, что сегодня прозвучит в этом зале, станет основой для подготовки важного для страны события - ежегодного Послания Президента народу и парламенту. Нам предстоит дать объективную оценку в отношении самых обсуждаемых тем, которые особенно волнуют людей и общество. А значит, требуют разъяснений и открытого обсуждения, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Поэтому мы встречаемся в прямом эфире, чтобы честно и откровенно высказаться, чтобы потом поменьше было жалоб от отдельных участников, что якобы что-то там купировали, что-то вырезали. А по отдельным вопросам нам надо восполнить недостаток достоверной информации, поток которой ежедневно обрушивается на каждого из нас".
Наряду с этим Президент заявил, что "если в подобном разговоре наше сообщество, эксперты, журналисты, просто продвинутые, заслуженные люди будут нуждаться, я всегда готов к подобному разговору". "Конечно, без перебора, потому что я могу превратиться в какого-то лектора. Хотя должен сказать, что это иногда полезно для того, чтобы наши люди знали и понимали ту политику, которую проводит, по-народному говоря, власть", - заметил глава государства.
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Концепция информационной безопасности Беларуси будет пересмотрена
Концепция информационной безопасности Беларуси будет пересмотрена на одном из заседаний Совета безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в мире идет информационная война. "Дай бог, чтобы она не переросла в горячую, чтобы не была предвестником опасных столкновений", - сказал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что Беларусь должна уметь противостоять этой войне, используя разные методы, для чего нужно совершенствовать информационную безопасность.
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Урочище Куропаты будет приведено в порядок
Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Куропаты мы в порядок приведем, будьте уверены в этом", - сказал Александр Лукашенко.
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Беларусь нуждается в национальной идее, которую поддержит весь народ
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы до сих пор не смогли четко сформулировать национальную идею. Вот такую идею, которая бы захватила весь народ. Все, что мне предлагали, что-то избито, что-то не подходит нам. Был бы благодарен чрезмерно, если бы кто-то сформулировал эту идею и убедил меня в том, что это то, что надо", - сказал Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко планирует посетить в апреле Китай
Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в апреле посетить Китай для участия во втором форуме "Один пояс и один путь". Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы готовимся посетить это мероприятие, которое касается Шелкового пути", - сказал Александр Лукашенко. Он рассказал, что во время первого форума "Один пояс и один путь" участвовавшие в нем руководители нескольких государств предложили сделать это мероприятие регулярным, с чем и согласился Си Цзиньпин.
Президент отметил, что он получил приглашение Председателя КНР принять участие в предстоящем форуме в апреле этого года и дал на него положительный ответ. "Мы приедем на него, а потом, уже в июне, встретимся в Бишкеке, на сессии Шанхайской организации сотрудничества. У нас достаточно плотный график. Более того, приоткрою секрет: Си Цзиньпин предложил мне встретиться в Пекине помимо этого". Как пояснил глава государства, предварительно возможность такой двусторонней встречи прорабатывалась на март, но эти планы изменились в связи с тем, что Александр Лукашенко приедет в Китай на апрельский форум.
"На этом этапе, в связи с изменившимися условиями, ситуацией и вокруг Беларуси, и в особенности вокруг Китайской Народной Республики, нам есть крайняя необходимость встретиться и поговорить о том, как в этих условиях мы будем сотрудничать", - заявил глава государства.
В мае 2017 года Президент Беларуси участвовал в первом форуме "Один пояс и один путь" среди руководителей 29 государств и международных организаций. На нем обсуждались пути углубления экономического взаимодействия между государствами, которые входят в Экономический пояс Шелкового пути, в частности формирование транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Азии и Европы.
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Александр Лукашенко прогнозирует победу Порошенко на выборах в Украине
На президентских выборах в Украине победит нынешний Президент Петр Порошенко. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
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Возможное размещение ракет средней и меньшей дальности в Украине - это катастрофа
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Если в Украине будут размещены такие ракеты - это катастрофа", - сказал Александр Лукашенко.
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ЕАЭС начинает все больше политизироваться
Евразийский экономический союз начинает все больше политизироваться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Если откровенно, я больших надежд не лелею в плане Евразийского экономического союза. Слишком много настороженностей, разногласий и, что совсем неприемлемо, экономический союз начинает все больше политизироваться", - сказал Александр Лукашенко.
Давление налогового маневра на экономику Беларуси слишком преувеличено
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Действительно, слишком мы уже преувеличиваем давление налоговых маневров в России на экономику Беларуси, особенно сейчас", - сказал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко считает неправильным затягивание Россией с переговорами по цене на газ для Беларуси с 2020 года
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает неправильным затягивание Россией с переговорами по цене на газ для Беларуси с 2020 года. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"На этот год мы по природному газу договорились, следующий год - это еще одна баталия аналогично налоговому маневру. Пока никаких телодвижений со стороны России, сколько мы ни предлагаем в рамках наших договоренностей, не идут даже на переговоры. Это неправильно", - сказал Александр Лукашенко.
Никто никому в Беларуси не мешает приватизировать предприятия
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства при этом подчеркнул, что есть определенный механизм: сначала надо согласовать свое предложение с самим предприятием, затем с местными органами власти. После правительство внесет свои предложения Президенту.
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Александр Лукашенко: личные отношения - это тренд в политике, и надо быть в этом тренде
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Что касается личных отношений, они всегда и везде влияют на межгосударственные отношения", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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В сельском хозяйстве решена главная проблема: кусок хлеба не просим для народа
"Сегодня в сельском хозяйстве мы решили главную проблему: не ходим с протянутой рукой и кусок хлеба не просим для народа", - сказал Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко: родной язык отличает народ от других наций, поэтому его надо поддерживать
"Язык - это то, что отличает нас от русских и от других, это признак любого народа", - сказал Президент. Поэтому, по словам главы государства, его надо поддерживать.
"Для меня беларуская мова - мой родной язык. Такой же, как русский. Русский язык - это наш язык", - сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что не хочет противопоставлять два языка, оба они родные для белорусских граждан.
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Александр Лукашенко был инициатором суперсерии между "Динамо" и сборной экстралиги
"Я был инициатором этой суперсерии", - сказал Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко обещает вернуться к вопросу дополнительной поддержки пенсионеров
Глава государства обратил внимание на то, что у пенсионеров в Беларуси, России и Украине схожие проблемы, связанные с размером пенсий. "Конечно, малые пенсии. Будем думать. Такая в повестке дня проблема стоит", - сказал Александр Лукашенко.
Президент также отметил, что нужно решить вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. Он обратил внимание на такие проблемы, как снижение уровня рождаемости и увеличение естественной убыли населения в Беларуси. "Поэтому занялись этим вопросом, но подойдем, конечно, и к пенсиям", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко высказался о реакции Франции на протесты "желтых жилетов"
"Нас в свое время свободе кто учил? Евросоюз. А оплот демократии там кто был? Франция. Кто травил "желтые жилеты" недавно? Неужели вы такую демократию чувствовали, понимали и видели со стороны Франции? Нет. Вот вам свобода. Как только коснулось даже не фундаментальных основ государства, а власти того же Макрона, отставки которого требовали, - слезоточивый газ, водометы зимой, не дубинки, а резиновые пули. Вот вам демократия", - сказал Александр Лукашенко.
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Президент поручил правительству посчитать сумму сгоревших советских вкладов
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству посчитать сумму вкладов, которые были потеряны после развала СССР. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
"Посмотрите в правительстве с учетом деноминаций и последних событий, какая это сумма. Чтобы сказать, в какие сроки мы вернем эти деньги, надо знать сумму", - сказал глава государства.
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Александр Лукашенко: ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству
Президент Беларуси Александр Лукашенко не намерен ради своих детей удерживать власть и передавать ее по наследству. Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
"Обещаю вам, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут. Это я вам твердо обещаю. Второе: я вам обещаю, что ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству. Нет у меня такой цели - по наследству передать власть", - заявил Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко: я склонен к тому, что новую Конституцию нам придется принимать
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране необходимо принимать новую Конституцию. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
"Я склонен сегодня к тому, что новую Конституцию нам сегодня придется принимать", - сказал Александр Лукашенко
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Александр Лукашенко отреагировал на просьбу ребят из Слуцкого района создать тренажерный зал
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил рассмотреть варианты создания тренажерных залов в деревне Сороги Минской области и подобных небольших населенных пунктах сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
Журналистка регионального портала Минской области рассказала Президенту историю ребят из деревни Сороги под Слуцком, которые организовали своими силами подобие фитнес-клуба в заброшенном здании. Вскоре самопальная тренажерка была закрыта - из соображений безопасности. Корреспондент показала небольшой видеоролик-обращение сельской молодежи ко всем неравнодушным с просьбой помочь в создании полноценного фитнес-зала.
"Естественно, мы отреагируем на это, - заверил Александр Лукашенко и поручил заместителю премьер-министра Игорю Петришенко заняться этим вопросом. - В школе организовать лучше было бы. В агрогородках крупных мы так и делаем сейчас комплексы в школе. Дети и родителей тащат на эти площадки".
При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что вопрос следует рассмотреть шире, не только в рамках частного случая. "Это должно нас подтолкнуть к серьезному размышлению. Поэтому с министром образования займитесь и мне доложите (о проделанной работе. - Прим. БЕЛТА)", - заключил Президент.
Александр Лукашенко рассказал подробности встречи с президентами России, Ирана и Турции
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ рассказал подробности встречи c президентами России, Ирана и Турции в Сочи.
Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля во время рабочего визита в Россию принял участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции Владимиром Путиным, Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мероприятие прошло в формате чаепития на территории санатория "Русь" в Сочи.
Рабочий визит главы белорусского государства в Россию совпал по времени проведения с очередным трехсторонним саммитом по сирийской тематике, что стало хорошей возможностью обсудить актуальные вопросы международной проблематики и в более широком формате. Тем более что не только с Россией, но и с Турцией и Ираном Беларусь связывают давние дружественные отношения как в политике, так и в плане торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества. Беларусь, сама имея статус миротворческой площадки, всегда выступала с четкой позицией о необходимости скорейшего урегулирования локальных конфликтов в мире, противодействия терроризму.
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Работу идеологов в Беларуси нужно изменять с учетом современных подходов - Александр Лукашенко
Работу идеологов в Беларуси нужно изменять с учетом современных подходов. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
Глава государства отметил, что идеологическая работа в стране зачастую ведется "кондово, по-советски". "Это не потому, что мы не можем (работать по-другому. - Прим. БЕЛТА), а потому, что людей не умеем подбирать, - уверен Президент. - Это непростая работа. Идеологи - это штучный товар, массового производства нет, но их надо находить и с ними работать".
В современном обществе люди быстро определяют, если власть пытается что-то навязать, поэтому очевидная, прямая агитация может только нанести вред авторитету руководства страны. "Не каждый член правительства может быть идеологом и умеет общаться с людьми, - сказал Александр Лукашенко. - Бывает, вроде, министр, а разговаривать с людьми не умеет, нет ни лекторского мастерства, ни чувства аудитории".
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Александр Лукашенко о "Хельсинки-2": здесь не рванешь, надо идти пошагово
Белорусскую инициативу о начале масштабного переговорного процесса по вопросам безопасности нельзя реализовать мгновенно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
"Здесь не рванешь. Надо идти пошагово", - сказал Александр Лукашенко. Он привел в пример переговоры лидеров США и КНДР. Многие рассчитывали, что сложности в отношениях между странами будут сняты после первой же встречи глав государств, однако этого не произошло.