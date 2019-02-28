Дмитрий Басков: После третьего матча мы с Захаровым подойдем к президенту и спросим, что он имеет в виду

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о проходящей сейчас серии до двух побед между «зубрами» и сборной экстралиги .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Это решение действительно принимал президент. И я прекрасно понимаю его беспокойство после нашего неудачного сезона, ведь на клуб тратятся государственные деньги. Возможно, сейчас не самое лучшее для нас время, ведь у «Динамо» повреждения разной степени тяжести имеют 15 хоккеистов, при этом шесть из них выходят на уколах на лед. Но мы не испугались, для нас это определенный вызов. Интересно посмотреть, как наши две с половиной пятерки будут смотреться против полноценной по составу сборной лучших игроков экстралиги.

— Что стоит на кону?

— Возможно, мы об этом узнаем позже. Главное, что сейчас идет борьба характеров. Динамовцам есть что доказывать. Мне приятно, что наши ребята приняли этот вызов с честью и достоинством. Вам не передать, что происходит в раздевалке: ребята перематываются, колют уколы и выходят на лед из последних сил. Пулккинен не может проводить более 15 секунд. Уиркош, скорее всего, не выйдет, потому что он целый месяц провел на уколах. Хенкель и Лисовец играют с сильными ушибами бедра. Но это своеобразный вызов, мне есть на что посмотреть.

— Не опасно ли проводить такие матчи, когда до чемпионата мира менее двух месяцев, а ведущие защитники вынуждены выходить на уколах?

— Мы посоветовались с игроками и решили не брать отсрочку, а выходить и бороться против лучших игроков экстралиги.

— Расскажите о появлении на льду тренера команды Даниэля Корсо.

— Это я решил выставить Даниэля. Нам просто не хватало людей, потому что без него мы не можем даже три звена собрать. Мы не хотели использовать игроков из фарм-клубов, но, возможно, поступим так завтра.

— Даниэлю Корсо идет уже пятый десяток, он закончил карьеру. То, что он так эффектно смотрелся на фоне защитников из экстралиги, не является ли приговором уровню белорусских игроков? И не рассматриваете ли возможность выхода на лед Андрея Ковалева и Андрея Сидоренко?

— Корсо — большой профессионал и пример для молодых ребят. Он не курит и не пьет, каждый день находится в зале, следит за своим здоровьем и питанием. В свои годы он находится в отличной форме. Плюс не забывайте, что он не так давно закончил карьеру и поддерживает форму с командой президента. Я не сомневался, что он нам поможет.

Что касается остальных тренеров, то если у нас останется восемь хоккеистов, то на лед придется выйти и им. А может, и мне.

— Только что президент сказал , что перед играми подозвал вас и Михаила Захарова и сказал, что победивший будет играть в КХЛ. Можете конкретизировать, что он имел в виду?

— Да, такой разговор был, но его значение я целиком пока не понял. Если сборная экстралиги выиграет серию, она разве пойдет играть в КХЛ? Наверное, нет. Давайте дождемся третьего матча, после которого мы оба подойдем к президенту и спросим, что он имеет в виду. Его решение от вас мы скрывать не будем.