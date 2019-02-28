Под Слуцком Skoda насмерть сбила женщину

В Слуцком районе женщина погибла под колесами легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Фото: ГАИ

Смертельный наезд произошел утром 28 февраля. По информации инспекторов, на 98-м километре трассы Р23 Минск — Микашевичи 39-летний водитель Skoda Superb сбил переходившую проезжую часть 58-летнюю женщину, которая вела рядом с собой велосипед.

В результате ДТП женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. Также в аварии пострадала 45-летняя пассажирка Skoda, ее госпитализировали.