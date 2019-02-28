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Под Слуцком Skoda насмерть сбила женщину
В Слуцком районе женщина погибла под колесами легковушки. Об этом
Смертельный наезд произошел утром 28 февраля. По информации инспекторов, на 98-м километре трассы Р23 Минск — Микашевичи 39-летний водитель Skoda Superb сбил переходившую проезжую часть 58-летнюю женщину, которая вела рядом с собой велосипед.
В результате ДТП женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. Также в аварии пострадала 45-летняя пассажирка Skoda, ее госпитализировали.
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Также в аварии пострадала 45-летняя пассажирка Skoda, ее госпитализировали.
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