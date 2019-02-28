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«Зима. Еще этот Суперкубок играть!» Брестское «Динамо» намерено выиграть «какой-никакой трофей»

01.03.2019 17:00 — Разное | Tut.by  
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Перед встречей с БАТЭ в матче за Суперкубок, которая пройдет 2 марта, главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка при участии капитана команды Павла Нехайчика дал пресс-конференцию. Чешский специалист не переживает из-за посредственных результатов подопечных в предсезонных играх и возможного отказа в допуске команды к чемпионату из-за невыплаты компенсации «Неману» за Павла Савицкого. Личка рад возвращению в Брест Артема Милевского и согласился порассуждать о составе борисовчан на субботний поединок.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Марцел, Артем Милевский снова в Бресте. В прошлом году он был отчислен из команды из-за проблем с режимом. Довольны ли вы им сейчас?

— Артем работал очень хорошо и раньше. Там были проблемы, но я не знаю деталей, так как не находился рядом… Артем вернулся к нам. Очень рад. Это игрок, который совершенно по-другому видит футбол. На тренировках я наблюдаю, что он работает с самоотдачей.

— Вратарь Александр Гутор в товарищеских играх на сборах провел всего один тайм. Он может сыграть в Суперкубке?

— Гути? Не знаю, спросите у него! Спросите, как он себя чувствует.

Он сначала залечил травмы, а когда восстановился и пошли игры, увы, заболел на три-четыре дня. Он готов пока не на сто процентов. Сегодня вечером поговорим с нашим тренером по вратарям Василием Хомутовским. Он выскажет свое мнение, и потом мы примем решение.

— Чиди Осучукву не ездил на первый сбор «Динамо», а на втором — только тренировался. Как у него дела?

— Чиди готовится по индивидуальной программе. Первый сбор провел в Бресте, на второй — поехал с нами в Турцию. Мы хотели таким образом поддержать его, хотели, чтобы он сменил обстановку. Чиди потребуется еще время на восстановление и, к сожалению, это не вопрос двух-трех недель.

— Марцел и Павел, каков ваш настрой перед Суперкубком?

— Ты первый? — спросил Паша у тренера. — Ну давай тогда я. Да плохое настроение! Только приехали. Холодно. Зима. Ну его нафиг! Еще этот Суперкубок играть!

На самом деле в команде приподнятое настроение. Все-таки нас ждет первая официальная игра. Суперкубок — какой-никакой трофей. Конечно, готовимся и хотим показать тот футбол, который будем демонстрировать в течение года.

— Думаю, настроение будет хорошим, — продолжил Личка. — Я уже слышал мнение о том, что Суперкубок ничего не дает, но для меня это всегда матч за трофей. Надо уважать его.

— Марцел, на втором сборе «Динамо» не выиграло ни одного матча. Вас это беспокоит?

— Нет.

— Почему?

— У меня хорошая команда, сильная. Те игры проходили в межсезонье с тем, чтобы подготовиться к первому матчу в чемпионате страны 31 марта против «Торпедо-БелАЗ». Может, вы заметили, что у команды были тяжелые тренировки в понедельник и вторник, а в четверг и субботу проходили игры. У футболистов не было времени для восстановления, но мне было интересно, как в таких условиях, на фоне усталости, будут действовать ребята. Когда у футболиста хорошее настроение, он может показать прекрасную игру. Но ведь будут в чемпионате моменты, когда нужно выходить из таких ситуаций.

— Определились вы со связкой центральных защитников?

— Я? Я знаю, но не скажу.

— А что думаете о стартовом составе БАТЭ?

— Уверен, что на девяносто процентов он будет тем же, какой появлялся в матчах с «Арсеналом». Может, будет одна замена. В этом смысле у них стабильность. Почему? У них очень хорошие игроки: Стасевич, Скавыш, Бага, Драгун. Наверное, Глеб останется на скамейке и выйдет только во втором тайме, так как поединок пройдет на искусственном поле. В середине поля у них будут Драгун, Бага и Симович, а Александр выйдет на последние тридцать минут, чтобы что-нибудь сделать. Завтра увидим!

— Новичок «Динамо» Денис Лаптев на сборах забил немного. Довольны ли им?

— Да, он игрок национальной сборной. На тренировках и во время спаррингов показал, что очень хорошо закрывает мяч корпусом. Это физически сильный игрок. Да, забил два гола, потому что провел один матч, а затем играл Леха Хобленко. Денис будет важным игроком для нас в предстоящем сезоне.

— Клубу запрещено регистрировать новых футболистов. А вообще «Динамо» планирует еще приобретения?

— Думаю, наша команда укомплектована на сезон. Не будет новых игроков. Недавно пришли Кацикас и Адан. Их зарегистрировали. У меня в составе сейчас 22 игрока плюс несколько молодых футболистов. Баста! Этого достаточно.

— Из-за ситуации вокруг компенсации для «Немана» за Павла Савицкого у «Динамо» могут возникнуть проблемы с лицензированием.

— Мы не думаем об этом, готовимся к сезону. В субботу у нас важный матч с БАТЭ. Что будет? Я не могу ни на что повлиять. У клуба есть босс, есть федерация. Они должны договориться. Моя работа — подготовить команду к сезону. Посмотрим, где мы будем играть…

— Павел, защитник БАТЭ Егор Филипенко считает, что матч за Суперкубок — единственный шанс «Динамо» что-то выиграть в новом сезоне. Как отреагировали?

— Да никак! Спокойно. Это мнение Егора. Я не вправе обсуждать его или обсуждать дела другой команды. Посмотрим, что будет в сезоне. В любом случае Суперкубок — это трофей, за который мы будем биться и стараться выиграть, точно так же, как и БАТЭ.

Я думаю, что это все лирика. Говорить можно что угодно: то готовишься к сезону, то еще что-то. Не думаю, что у БАТЭ что-то поменялось в плане менталитета и подготовки. БАТЭ всегда бьется за все титулы. Не знаю, с чем связано то, что Егор так говорит… На самом деле так и есть. Несмотря на то, что матч кубковый, это все равно подготовка к сезону.

 
Теги: Брест
 
 
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Марцел Личка рад возвращению в Брест Артема Милевского и согласился порассуждать о составе борисовчан на субботний поединок.
 
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