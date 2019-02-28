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Видимо, в деле о сносе зданий KFC и Burger King в Каменной Горке будет разбираться президент
На «Большом разговоре» с президентом экономист Ярослав Романчук поднял вопрос о проблемах компании «Реви Тар Инвест», здания которой возле метро «Каменная Горка»
Путаница на «Большом разговоре»
Экономист рассказал, что частный инвестор за свои деньги построил теннисные корты, но по решению Мингорисполкома его лишают права владеть объектами недвижимости и предписывают разрушить построенное.
— Получается абсурдная вещь для предпринимателя средней руки: вот его корты, вот дети, вот инфраструктура. Он готов академию тенниса построить за свои деньги, а чиновники мешают!
Президент спросил: по какой причине предпринимателя заставляют разрушить если он получил все разрешения, и дальше пошла путаница.
Романчук сказал, что решение было принято горисполкомом из-за конфликта горисполкома и другой организации, а «Реви Тар Инвест» тут не при чем.
Но по факту не при чем тут Мингорисполком, потому что корты эти вообще находятся в Ратомке. Но этого на открытом диалоге сказано не было и Лукашенко обратился к новому главе Минска Анатолию Сиваку.
— Это чудовищный пример, я даже поверить не могу, что это так. Человек получил разрешение, чего-то построил — в данном случае спортивный объект. А Шорец и ты (Сивак. — Прим. TUT.BY) продолжаешь это: приняли решение снести объект, разрушить. Я не могу представить, что в стране возможно.
Анатолий Сивак ответил, что ничего не знает об этом случае и Лукашенко сказал Романчуку обратиться в главе Администрации президента. Президент пообещал дать результат по этому вопросу к 8 марта и предупредил экономиста о последствиях, если он дезинформировал людей в прямом эфире.
— Ты так изложил, что мне страшно становится. Это не государство, если это так происходит. Разборки будут жесточайшие. Это я тебе обещаю. Но я не верю, что это именно так, как ты говоришь.
Таким образом, в разговоре смешались две разные, но интересные истории. Вкратце расскажем о каждой.
История в Ратомке
Соучредитель «Реви Тара» Сергей Тарасюк в 2013 году купил дом с участком в Ратомке. Потом, по его словам, он законно объединил этот участок с несколькими соседними и открыл там агроусадьбу. Далее он решил сделать там еще и теннисные корты. Ждановичский Сельсовет разрешил ему организовать их на земле с целевым назначением «для ведения личного подсобного хозяйства» (ЛПХ).
Агроусадьба с кортами работала уже несколько лет, после чего началась прокурорская проверка. По словам Сергея, она уповала на нецелевое использование земельного участка. Бизнесмен с этим не соглашался, ссылаясь на Указ президента, который позволяет использовать земли ЛПХ для организации спортивных площадок. Но суды он проиграл.
А потом к вопросу подключились местные власти. Как выяснилось, в 2013 году они зарегистрировали на него первый земельный участок (который потом объединился с соседними) в момент, когда он еще не прописался в доме, а был прописан в минской квартире. Но по закону это можно было делать только после регистрации в доме в Ратомке. Поэтому в 2017-ом власть решила, что первый участок предоставлен Сергею незаконно и через суд ему аннулировали регистрацию на него, а значит — и на все остальные.
— Так, а моя в чем вина? Я подал заявление, где было написано, что я прописан в Минске. Они же приняли документы и зарегистрировали, я то откуда мог знать?, — недоумевает бизнесмен.
В итоге ситуация подвисла в воздухе и получается, что агроусадьба и корты находятся на земле, которая предпринимателю не принадлежит. Сергей не понимает, почему из-за ошибки госоргана должен отвечать он, а не сотрудник госоргана, который не увидел нарушения.
История в Минске
Объекты «Реви Тара» работают в Минске на «Востоке» с 2005 года, на «Каменной Горке» — с 2014-го и 2015-го. Но в 2016 году Мингорисполком
Официальная причина — ошибки сотрудников мэрии при выдаче разрешительных документов на строительство 10−15 лет назад, которые выявил мониторинг Комитета госконтроля. «Реви Тар» посчитал решение абсурдным и попытался оспорить его в суде, но проиграл.
А в 2018 году Мингорисполком принял решение, согласно которому здания на «Каменной Горке» и «Востоке» признаются самостроями и подлежат сносу за счет застройщика. Правда, согласно решению, снести объекты на Притыцкого нужно было еще 1 сентября, но они работают и сегодня.
Потом Генпрократура опротестовала решения о сносе, но не на решения о признании недействительными разрешений на проектирование и строительство объектов. В итоге, Мингорисполком в конце 2018 года
Что из этого может получиться?
Из разговора Романчука и Лукашенко становится понятно, что президент подумал, что теннисные корты находятся в Минске, раз спросил за это дело главу столицы.
Но именно из-за этой недосказанности, скорее всего, Администрация президента изучит оба случая «Реви Тара» — и в Минске, и в Ратомке.
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На «Большом разговоре» с президентом экономист Романчук поднял вопрос о проблемах компании «Реви Тар Инвест». Но вышла путаница, с которой мы все же разобрались.
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