Лукашенко отреагировал на просьбу ребят из Слуцкого района создать тренажёрный зал





Пятнадцатилетний Даниил Аксенов из деревни Сороги Слуцкого района через корреспондента МЛЫН.BY передал Президенту Беларуси видеообращение, в котором он рассказывает о мечте деревенских мальчишек заниматься спортом. «Трогательный сюжет. Конечно, мы отреагируем на это», — ответил Президент.

Сороги — небольшая деревня в 30 км от Слуцка. В местной школе учится всего 57 человек. Но спортивная база в учреждении образования создана неплохая: хорошо отремонтированный спортзал, кружок по волейболу, лыжная подготовка. Правда, некоторым подросткам хочется развиваться в ином направлении — парни-старшеклассники мечтают о тренажерном зале.





В прошлом году несколько деревенских подростков соорудили себе площадку для занятий спортом. В старом здании детского сада из подручных материалов сделали тренажеры, разработали программу занятий и тренировались.

— Если раньше я и 20 кг еле мог поднять, то за 3 месяца занятий беру уже 40, — рассказывает Даниил Аксенов.

Но импровизированная тренажерка проработала недолго — ее пришлось закрыть из соображений безопасности: здание неприспособленное, тренажеры самодельные. Даниил и другие ребята продолжили заниматься дома, но эффект не тот, признается мальчик. Ребята не теряют надежды, что их мечту удастся воплотить в жизнь.

— Понятно, что в каждой деревне тренажерный зал не построишь. Но в город на занятия ездить мы пока тоже не можем — очень дорогой билет, — рассказывает Даниил.





— Мы отреагируем на это, — ответил Президент. — Потому что в крупных агрогородках мы так и делаем. Но ведь вопрос не только в этом. Это нас должно подтолкнуть к размышлениям».

Глава государства дал распоряжение министру образования Игорю Карпенко заняться этой проблемой. А корреспондентам МЛЫН.BY — следить за развитием событий.

— Мы обязательно примем участие, отреагируем, — сказал Президент.



