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Магазин MINIMAX открывается в Слуцке 2 марта. Подарки всем

01.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Магазин MINIMAX открывается в Слуцке 2 марта. Подарки всем

MINIMAX – разумный шопинг для всей семьи! В магазинах торговой сети MINIMAX вы найдете одежду и обувь для взрослых и детей, стильные предметы интерьера, хозяйственные товары для кухни и ванной, игрушки и канцелярские товары.

2 марта магазин MINIMAX откроет свои двери и для жителей Слуцка по ул. 14 Партизан 15/1 (ТЦ Европарк). В субботу подарки каждому покупателю в честь открытия!

С 11:00 до 16:00 развлекательная программа для детей – герои любимых мультфильмов поиграют с ребятами и сфотографируются на память.


Более 50 магазинов сети MINIMAX открыты по всей стране. Разумные цены, широкий ассортимент, качественная продукция – основные критерии работы всех магазинов сети. Кроме того, в магазинах сети всегда действует акция «5-ый товар БЕСПЛАТНО». При покупке 5 товаров в одном чеке, один из них, с наименьшей стоимостью, Вы получаете бесплатно!

Магазины постоянно радует своих покупателей скидками и акциями. Прямо сейчас действует несколько акций «2 по цене 1»:

  • на ботинки для взрослых и детей;
  • на кухонные принадлежности;
  • на пижамы для детей.

Магазин MINIMAX открывается в Слуцке 2 марта. Подарки всем

Надеемся, что MINIMAX для Вас станет любимым местом для шопинга. Приходите на наше праздничное открытие, 2 марта с 10 до 20 часов, делайте покупки, получайте подарки и радуйте своих детей праздничной анимационной программой!

Подписывайте на аккаунты магазина MINIMAX в социальных сетях - Instagram, Вконтакте, Facebook, Одноклассники - и будьте в курсе новинок и акций!

MINIMAX – разумный шопинг!

Магазин MINIMAX открывается в Слуцке 2 марта. Подарки всем

Магазин MINIMAX открывается в Слуцке 2 марта. Подарки всем

Магазин MINIMAX открывается в Слуцке 2 марта. Подарки всем

Магазин MINIMAX открывается в Слуцке 2 марта. Подарки всем

Магазин MINIMAX открывается в Слуцке 2 марта. Подарки всем

ООО «Промтраст энд ко», УНН 590682531

 
 
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