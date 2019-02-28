Лукашенко: Я привязываюсь к удобным вещам и приятным людям

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что он человек, который привязывается к удобным вещам и близким людям. Об этом он заявил во время встречи с журналистами в пятницу в Минске.

«Я в одной и той же куртке лет 12, наверное, хожу. Я человек, который привязывается к вещам, людям и прочее. И если я «втрескался» в эту куртку, я обычно ее надеваю. Она мне нравится, она темного цвета. Я не люблю чего-то вычурное, хотя меня тут разные протоколы критикуют, что нужно быть, как Владимир Владимирович, ярким, красиво одетым и прочее. Я этого не люблю. Я человек деревенский, выросший, можно сказать, даже в нищете, поэтому это наложило определенный отпечаток», – отметил глава государства, комментируя публикации белорусских журналистов, которые ранее обратили внимание на его внешний вид во время катания на горных лыжах с президентом России в Сочи в феврале.