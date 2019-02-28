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Лукашенко: Я привязываюсь к удобным вещам и приятным людям
01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что он человек, который привязывается к удобным вещам и близким людям. Об этом он заявил во время
«Я в одной и той же куртке лет 12, наверное, хожу. Я человек, который привязывается к вещам, людям и прочее. И если я «втрескался» в эту куртку, я обычно ее надеваю. Она мне нравится, она темного цвета. Я не люблю чего-то вычурное, хотя меня тут разные протоколы критикуют, что нужно быть, как Владимир Владимирович, ярким, красиво одетым и прочее. Я этого не люблю. Я человек деревенский, выросший, можно сказать, даже в нищете, поэтому это наложило определенный отпечаток», – отметил глава государства, комментируя публикации белорусских журналистов, которые ранее обратили внимание на его внешний вид во время
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Если я «втрескался» в эту куртку, я обычно ее надеваю, признался глава государства во время диалога с представителями СМИ.
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