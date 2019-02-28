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Тренеры назвали состав сборной Беларуси на Чемпионат мира по биатлону-2019

01.03.2019 17:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Тренеры назвали состав сборной Беларуси на Чемпионат мира по биатлону-2019
Белорусская федерация биатлона

Тренерский штаб команды Беларуси определился с составом на Чемпионат мира по биатлону-2019 в шведском Эстерсунде. В женскую сборную попали Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина и Ирина Кручинкина.

Тренеры назвали состав сборной Беларуси на Чемпионат мира по биатлону-2019 Зимняя кульминация. Чем запомнился спортивный февраль нашим болельщикам?

У мужчин выступят Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Владимир Чепелин и Антон Смольский. В случае необходимости также планируются выступления Дмитрия Лазовского и Никиты Лобастова, которые попали в резервный список.

Напомним, Чемпионат мира по биатлону-2019 пройдет с 7 по 17 марта. Всего будут разыграны 12 комплектов наград. Стартуют соревнования 7 марта (четверг) смешанной эстафетой. Начало – в 18.15 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

В минувшем сезоне мировой форум не проводился, так как главным стартом были Олимпийские игры. В 2017 году на Чемпионате мира наши биатлонисты завоевали одну награду. Только вернувшаяся из декретного отпуска Дарья Домрачева выиграла «серебро» в гонке преследования.

 
 
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В шведский Эстерсунд на мировое биатлонное первенство отправятся девять белорусских спортсменов.
 
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