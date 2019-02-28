Налоговая: ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

Создание комфортных условий для налогоплательщиков, внедрение новых форм взаимодействия, автоматизация функций - одно из приоритетных направлений деятельности налоговой службы.

Наиболее востребованный из них – электронный сервис «Личный кабинет». Применение функционала «Личный кабинет» позволяет обеспечить плательщикам максимально комфортные условия взаимодействия с налоговыми органами:

• получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

• контролировать состояние расчетов с бюджетом;

• получать и распечатывать извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц, подоходного налога с физических лиц;

• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи посредством Интернет-банкинга Беларусбанка, Белгазпромбанка, Альфабанка, Белинвестбанка и Приорбанка;

• заполнить декларации и направлять в налоговую инспекцию декларации в электронном виде, подписанные электронной подписью плательщика;

• записаться на прием в инспекцию по месту постановки на учет без личного визита в налоговую инспекцию;

• подать заявление на осуществление административных процедур, заявку на получение из налоговых органов определенных документов и просмотреть инициативные сообщения.

Чтобы зарегистрироваться в системе, необходимо один раз лично заглянуть в любую налоговую инспекцию. Там, после подачи заявления и предъявления паспорта, вам выдадут идентификационный логин и пароль.

Также, для физических лиц разработано мобильное приложение, которое может быть использовано на мобильных телефонах (планшетах) с системой android. Со всеми возможностями мобильного приложения и других сервисов можно ознакомиться на официальном интернет-сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по адресу: www.nalog.gov.by и портале МНС по адресу www.portal.nalog.gov.by, которые постоянно развиваются и совершенствуются, в том числе с учетом предложений плательщиков и все больше граждан пользуются им.



