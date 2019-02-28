В строительной отрасли прочно держит позиции лидера ДРСУ-216

По итогам работы за 2018 год среди организаций строительной отрасли Хотимского района первенство снова за ДРСУ-216. А это значит, что переходящее знамя останется

у коллектива дорожников. — Конечно, рад, — отвечает на вопрос начальник предприятия Дмитрий Ермаков, с которым связываемся по телефону, ведь на данный момент он далеко за пределами области. – Никакого особого секрета у нас нет, — продолжаем телефонную беседу. – Просто в коллективе каждый на своем месте и все выполняют свою работу на отлично, по крайней мере, стараемся брака в работе не допускать.

В минувшем году предприятием проведены ремонты автомобильных дорог в Хотимском районе. Например, отремонтирован участок дороги Красная Заря-Березки, не только ведущий к центру, так сказать, к сердцу самого большого сельсовета в Хотимском районе, но и к важнейшему сельскохозяйственному объекту – комплексу по откорму КРС ОАО «Октябрь-Березки». Также проведены ремонтные работы на участках автодорог: подъезд к а/г Ельня, Забелышин-Тихань-Пограничник, Тростино-Ельня. В Хотимске были сделаны две автостоянки, что было очень актуально, ведь, к счастью, благосостояние жителей района улучшается и многие имеют автомобили. Стоянки обустроены у магазина «Евроопт» и у Парка культуры и отдыха. Сделан тротуар по улице Пролетарской. Заасфальтирована дворовая территория дома №37 по ул. Пролетарской. В целом за 2018 г объем выполненных дорожно-строительных работ собственными силами составил 1794 тысячи рублей (для сравнения за 2017 год – 998 тысяч рублей). Темп роста объема подрядных работ составил 179,7%.

Но это далеко не все. Напомним читателям, что объем экспорта услуг за январь-ноябрь прошлого года составил 46,9 тыс. долларов США или 154,3% к уровню соответствующего периода 2017 года (при задании на январь-декабрь 2018 года 105%). Причем ДРСУ-216 обеспечило львиную долю выполнения задания при темпе роста 184%: по экспорту освоено 33,3 тысячи долларов США.

— Уже много лет тесно сотрудничаем с администрацией Клетнянского района Брянской области Российской Федерации, — поясняет Дмитрий Михайлович. – Делаем братьям-россиянам дороги, ремонтируем дорожное полотно. За годы они оценили и качество нашей работы, и скорость выполнения, ответственность в ведении документов. Наше ДРСУ-216 имеет, так сказать, положительную деловую репутацию, поэтому нам доверяют. Это заставляет, с одной стороны, гордиться, но с другой – держать марку. Ведь, в определенном смысле, своей работой мы демонстрируем трудолюбие в целом белорусов, поэтому престижу страны повредить нельзя.

Как итог — номинальная среднемесячная заработная плата за минувший год составила 750,8 рублей (темп роста 156,5%).

— Конечно, есть к чему стремиться, — уверен начальник дорожного предприятия. – Но задание райисполкома и Облдорстроя выполнено. Не станем кривить душой и признаемся, что моральный стимул важен, но и материальный для любого работника имеет большое значение.

Согласимся с этим утверждением Дмитрия Ермакова. И подведем итог: материальный стимул в виде зарплаты есть, а теперь и моральный – снова победа.

Янина МАВИЧ.

ФОТО из архива «ШК»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В строительной отрасли прочно держит позиции лидера ДРСУ-216 По итогам работы за 2018 год среди организаций строительной отрасли Хотимского района первенство снова за ДРСУ-216. А это значит, что переходящее знамя останется у...