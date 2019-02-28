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Коллектив Хотимской клинико-диагностической лаборатории признан победителем

01.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Возле двери клинико-диагностической лаборатории всегда многолюдно, ведь почти после каждого приема у врача пациенту назначают сдать необходимые анализы. Лабораторная диагностика – неотъемлемая часть современной медицины, без которой невозможно оказать полноценную врачебную помощь, а благодаря современному оборудованию и реактивам, она позволяет в достаточно быстрые сроки получить качественные и максимально информативные данные о процессах, происходящих в нашем организме. Основным критерием работы лаборанта является качество и высокая достоверность результатов исследований. Согласитесь, работа ответственная и требует особой точности и внимательности. Для проведения работ необходимы определённые знания. А в случае если лаборант имеет дело с химическими веществами, ему нужна ещё и предельная осторожность.
Однако, это далеко не все качества, которыми должен обладать человек этой профессии. Кроме профессиональных навыков, это еще и ряд общечеловеческих характеристик, ведь ежедневно приходится общаться с самыми маленькими пациентами. А для многих мальчиков и девочек это один из самых пугающих кабинетов. Приходится уговаривать, всячески отвлекать.
— Работа непростая, но очень необходимая. Ведь самое важное — здоровье, — комментирует заведующий клинико-диагностической лаборатории Елена Москалева.
А вот о себе Елена Константиновна рассказывает очень скромно. Приходится узнавать о ней от коллег по работе. Кстати, она не только опытный врач-лаборант, но еще и чудесный зубной фельдшер, а еще чуткий и отзывчивый человек, спортивный активист. Также скромно она рассказывает и об успехах своей работы, считая, что данная высокая отметка их труда, без сомнения, заслуга каждого работника клинико-диагностической лаборатории.
Ольга ЗАЙЦЕВА.
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Возле двери клинико-диагностической лаборатории всегда многолюдно, ведь почти после каждого приема у врача пациенту назначают сдать необходимые анализы....
 
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