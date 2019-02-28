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Коллектив Хотимской клинико-диагностической лаборатории признан победителем
01.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Возле двери клинико-диагностической лаборатории всегда многолюдно, ведь почти после каждого приема у врача пациенту назначают сдать необходимые анализы. Лабораторная диагностика – неотъемлемая часть современной медицины, без которой невозможно оказать полноценную врачебную помощь, а благодаря современному оборудованию и реактивам, она позволяет в достаточно быстрые сроки получить качественные и максимально информативные данные о процессах, происходящих в нашем организме. Основным критерием работы лаборанта является качество и высокая достоверность результатов исследований. Согласитесь, работа ответственная и требует особой точности и внимательности. Для проведения работ необходимы определённые знания. А в случае если лаборант имеет дело с химическими веществами, ему нужна ещё и предельная осторожность.
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Возле двери клинико-диагностической лаборатории всегда многолюдно, ведь почти после каждого приема у врача пациенту назначают сдать необходимые анализы....
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