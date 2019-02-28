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Мастерство тружеников ОАО «Бабушкино подворье» сильнее капризов погоды
01.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Победителем фестиваля-ярмарки «Дажынкі», районных соревнований по производству зерна, продукции животноводства ОАО «Бабушкино подворье» становилось неоднократно. А экипажи комбайнеров во главе со старшими комбайнерами Александром Поправко, братьями Петром и Василием Сидориными, Михаилом Глушенковым не первый год выходят в лидеры на уборке зерновых. Лучшим главным агрономом не раз становился Александр Хромченко, благодаря которому хлебный каравай в «Бабушкино подворье» всегда был одним из самых весомых на Хотимщине. Даже в прошлом, неблагоприятном году, валовой сбор зерновых и зернобобовых здесь составил 7731 тонну. С учетом запасов предыдущего года для общественного животноводства засыпано необходимое количество зернофуража, частью поделились и
Техническое состояние позволяет проводить первый укос в лучшие агротехнические сроки, а это значит, травы находятся в оптимальном состоянии, в них максимальное количество полезных веществ. Более 3000 тонн сенажа заготовлено в стретч-пленку – получается наилучший корм. Здесь постоянно работают над улучшением качества заготавливаемых кормов. Только в прошлом году построено две сенажные траншеи. В 2018 году в хозяйстве произведено 89,1 центнера кормовых единиц с 1 балло-гектара сельскохозяйственных угодий, на 1,2% увеличено производство кормов к уровню 2017 года. Руку к этому приложили многие работники, особо же отличились Андрей Зонтов на кормоуборочном комбайне и водитель Сергей Карпекин, по итогам районного соревнования на заготовке травяных кормов занявшие 2-е и 1-е места в своих категориях.
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Победителем фестиваля-ярмарки «Дажынкі», районных соревнований по производству зерна, продукции животноводства ОАО «Бабушкино подворье» становилось...
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