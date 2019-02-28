Мастерство тружеников ОАО «Бабушкино подворье» сильнее капризов погоды

Победителем фестиваля-ярмарки «Дажынкі», районных соревнований по производству зерна, продукции животноводства ОАО «Бабушкино подворье» становилось неоднократно. А экипажи комбайнеров во главе со старшими комбайнерами Александром Поправко, братьями Петром и Василием Сидориными, Михаилом Глушенковым не первый год выходят в лидеры на уборке зерновых. Лучшим главным агрономом не раз становился Александр Хромченко, благодаря которому хлебный каравай в «Бабушкино подворье» всегда был одним из самых весомых на Хотимщине. Даже в прошлом, неблагоприятном году, валовой сбор зерновых и зернобобовых здесь составил 7731 тонну. С учетом запасов предыдущего года для общественного животноводства засыпано необходимое количество зернофуража, частью поделились и

с другими хозяйствами.

Меняется климат, при этом в сельхозпредприятии получают стабильно высокие урожаи кукурузы и травяных кормов, что является важнейшей предпосылкой роста животноводческой продукции.

Техническое состояние позволяет проводить первый укос в лучшие агротехнические сроки, а это значит, травы находятся в оптимальном состоянии, в них максимальное количество полезных веществ. Более 3000 тонн сенажа заготовлено в стретч-пленку – получается наилучший корм. Здесь постоянно работают над улучшением качества заготавливаемых кормов. Только в прошлом году построено две сенажные траншеи. В 2018 году в хозяйстве произведено 89,1 центнера кормовых единиц с 1 балло-гектара сельскохозяйственных угодий, на 1,2% увеличено производство кормов к уровню 2017 года. Руку к этому приложили многие работники, особо же отличились Андрей Зонтов на кормоуборочном комбайне и водитель Сергей Карпекин, по итогам районного соревнования на заготовке травяных кормов занявшие 2-е и 1-е места в своих категориях.

В прошлом году на молочно-товарном комплексе «Ельня» (Кленовка) ОАО «Бабушкино подворье» надой на 1 корову составил 5313 кг, сохранность телят – 92,8%. Начальник комплекса Анна Мурашко выводит свою формулу успеха:

— Можно много говорить о наличии кормов, затраченных силах, кадрах. Это все неотъемлемо. Но я считаю, что основа роста производства – четкое соблюдение технологии. Корову мало накормить, нужно сбалансировать рацион, подать корма в нужное время, провести все технологические операции. Тогда и достигается нужный результат.

— Делая сегодняшний результат, думай о дне завтрашнем, — вторит ей начальник молочно-товарного комплекса «Тростино» Василий Леоненко. – Селекционная работа – важнейшее условие будущих успехов. Поэтому, наравне с производством молока, в числе важнейших наших задач – подготовка пополнения молочного стада. А такие люди, как, например, оператор по выращиванию телят Виктория Рожнова, наиболее успешно справляется с этим. Достаточно сказать, что среднесуточные привесы в ее группе в прошлом году составили 736 граммов, добилась 96-процентной сохранности телят. Это ее призвание, Виктория на своем месте.

Сегодня техника в сельхозпредприятии поставлена на линейку готовности и ждет отмашки небесной канцелярии. Что ж, остается пожелать сельчанам ее благосклонности, хотя результаты ОАО «Бабушкино подворье» говорят сами за себя: у природы нет плохой погоды. Местные труженики в самых сложных условиях умеют получать максимальный результат.

Александр Лейчинский.

ФОТО из архива «ШК»