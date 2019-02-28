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Семья Кузьменковых представила Хотимщину на отборочном туре республиканского конкурса «Многодетная семья-2019»

01.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В Мстиславле 27 февраля прошел отборочный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» – «Многодетная семья – 2019». Это был завершающий отбор лучших многодетных семей для участия в областном этапе в Могилеве. Участие в нем приняли 8 семей. Честь представлять Хотимщину досталась семье Юрия Кущенко и Татьяны Кузьменковой и их детям: Артему, Анастасии и Ивану.
В программе было заявлено два конкурса – «Визитная карточка» (тут все понятно) и «Родовод», в рамках которого нужно было рассказать о традициях, увлечениях, достижениях всех членов семьи.
Все участники подготовили равные по уровню выступления. И фактически представили на суд жюри два варианта визитки. Можно было, и объединить два конкурса в одно развернутое представление семьи с концертными элементами. Но это уже вопросы к организаторам.
Жюри отметило оригинальную идею визитки нашей семьи – переложение известного стихотворения «Дом, который построил Джек». Получилось интересно и с юмором. Кузьменковы, несомненно, запомнились зрителям на общем фоне выступлений.
Это и позволило им занять второе место в номинации «Визитная карточка» и получить соответствующий Диплом и денежный сертификат. Но, к сожалению, этого не хватило, чтобы пройти в областной тур. Однако, настроение Хотимской семье это ни в коей мере не испортило. Все остались довольны.
Для разносторонней и дружной семьи Татьяны и Юрия участие в конкурсе стало еще одним достижением и победой.
Александр АЛЕКСАНДРИН

 
Теги: Могилев
 
 
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В Мстиславле 27 февраля прошел отборочный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» – «Многодетная семья – 2019». Это был завершающий отбор лучших...
 
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