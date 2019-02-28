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Семья Кузьменковых представила Хотимщину на отборочном туре республиканского конкурса «Многодетная семья-2019»
01.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
В Мстиславле 27 февраля прошел отборочный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» – «Многодетная семья – 2019». Это был завершающий отбор лучших многодетных семей для участия в областном этапе в Могилеве. Участие в нем приняли 8 семей. Честь представлять Хотимщину досталась семье Юрия Кущенко и Татьяны Кузьменковой и их детям: Артему, Анастасии и Ивану.
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Семья Кузьменковых представила Хотимщину на отборочном туре республиканского конкурса «Многодетная семья-2019»
В Мстиславле 27 февраля прошел отборочный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» – «Многодетная семья – 2019». Это был завершающий отбор лучших...
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