«Главное богатство льнозавода — это люди», — Николай Курзенков

Трудно, вот так на вскидку перечислить все награды, которыми награжден ОАО «Хотимский льнозавод» и его директор Николай Курзенков. У меня нет цели этого делать, но мимо таких как «Человек года Могилевщины» по итогам 2017 года, или «Свидетельство о занесении имени Николая Егоровича на доску Почета Могилевской области по итогам работы в 2017 году» пройти невозможно.

Кто держит этот выпуск «ШК» уже понял, что директор получил очередное переходящее знамя Хотимского районного исполнительного комитета.

Мне же хочется отойти от традиционного перечисления цифр их достижений и задаться вопросом: «В чем сила твоя, льнозавод?»

— Безусловно, — говорит Николай Егорович, — каждый раз волнуешься в ожидании оценки труда, труда работников предприятия, которые, несмотря на тяжелейшие погодные условия, сумели добиться неплохих результатов. Главное богатство, конечно, люди, которые стояли у истоков возрождения льнозавода, и все, кто в настоящее время поддерживает и умножает наши достижения своим повседневным, добросовестным трудом, люди, в характере которых выработался принцип: «Делай как у себя дома!». Как встретиться с ними? Для тебя открыта зеленая улица.

Не раз бывал на льнозаводе, чтобы написать, как здесь укрепляют экономику, готовятся к севу льна, убирают урожай, перерабатывают льнотресту. И всегда удивлялся четкой организованности всех производственных процессов, профессиональным навыкам специалистов, руководителя, рядовых тружеников. Однажды, наблюдая за тереблением льна, озаглавил материал: «Работают как муравьи».

Об этом подумал, когда глянул в сторону склада, где шла загрузка фуры тюками льноволокна. Каждый их них весом 60-80 килограммов, одному не справиться. Навалились всем скопом, и рабочие, и инженерно-технические работники. Не думаю, что кто-то из них в тот момент вспоминал о своих непосредственных обязанностях, прописанных в регламенте.

Водитель Виктор Минченко, один из старожилов предприятия, закрывает тент, ведущий специалист по заготовке и сбыту Людмила Беленкова оформляет необходимые сопровождающие документы, и можно направляться на Оршанский льнокомбинат. В первую очередь – выполнение государственного заказа по продаже льноволокна, остальное остается льнозаводчанам для реализации на рынках сбыта. А тем временем Елена Ковалевская, загрузчик сырья мяльно-трепального агрегата, готовит следующую порцию готовой продукции.

Отвечая на заданный себе же вопрос, подумал: ведь сила тружеников льнозавода в их духе, преодолении трудностей, когда другие руки опускают. Здесь не стремятся любой ценой приобретать новую технику, когда можно купить комплектующие для их ремонта. При не самом современном оборудовании для сушки льносемян, используют сушку на асфальтированных площадках. Благо погода хотя бы в этом способствовала в прошлом году. Экономнее, при этом без потерь пересушили все семена, которые могут реализовать.

Рассказывая о прошедшей на днях встрече председателя облисполкома Владимира Доманевского с руководителями льноводческой отрасли области, Николай Курзенков заметил, что в один из моментов почувствовал себя неуютно. Одному из его коллег посоветовали посетить Хотимский льнозавод и поучиться как надо вести дело. Понимаю директорскую солидарность. А с другой стороны, ведь хорошо, что о нас вспоминают не только как о самом восточном районе Могилевщины.



Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ.

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