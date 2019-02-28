В галерее «Ў» уже завтра откроют «Самы модны маркет»

Завтра, 2 марта, в минской галерее современного искусства «Ў» пройдет крутейшее мероприятие – «Самы модны маркет». Информацией об этом организаторы поделились в официальном аккаунте ивента в Facebook.



Почему туда стоит идти



Во-первых, администрация обещает приятную атмосферу. Если верить прошлому опыту проведения «маркета», в том, что это правда, можно не сомневаться. Кстати, там будет отличная музыка – чем не повод.



Во-вторых, дизайнерские украшения и одежда. В этот раз примут участие такие известные личности, как Tarakanova, Manchak, Masha Moroz, Nowone, Mizh_tym_men, hunder, neutralblack,solvoda, konva и некоторые другие. Они создают брендовую вещи и гарантируют, что каждый из беларских модников найдет себе что-нибудь по душе (кошельку).



Как туда попасть



«Самы модны маркет» пройдет с с 12:00 до 20:00 по адресу улица Октябрьская, 19. Остальные подробности организаторы, как заявлено, осветят совсем скоро.

Как заранее впечатлиться дизайнерами



Мы собрали примеры работ беларуских дизайнеров – участников «маркета», которыми они хвастаются в социальных сетях. Будут на мероприятии именно они или нет – предсказать сложно. Но давайте проверим это экспериментально.



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