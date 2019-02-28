Лукашенко: Телеканал «МИР» смотрят миллионы людей по всему Содружеству

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами в пятницу в Минске напомнил, что его выступление транслирует телеканал «МИР», который смотрят миллионы зрителей по всему Содружеству.

«Эту телетрансляцию сейчас ведет телеканал «МИР», это вообще миллионы человек, они смотрят сейчас, во всех республиках смотрят. Я понимаю, что и вы, и я не хотим выглядеть там ретроградами или плохими людьми, мы стараемся быть лучше», – указал президент, отвечая на вопрос журналиста.