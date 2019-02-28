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Студенты о «Большом разговоре»: «Меня заинтересовали указания Президента насчет слухов и сплетен»
Новости Беларуси. Внимательно следят за трансляцией «Большого разговора» во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые оценки звучат в трудовых коллективах, учебных аудиториях. Интерес, без преувеличения, огромный. Понятно, что услышать мнение белорусского лидера в режиме онлайн, без купюр, старался каждый.
Элина Дроздовская, студентка Международного университета «МИТСО»:
Ярослав Алексеев, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Александр Островский, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Внимательно следят за трансляцией «Большого разговора» во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые оценки...
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