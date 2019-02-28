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Александр Лукашенко: «Никто никому в Беларуси не мешает получить даже колхоз Радомана»

01.03.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В ходе «Большого разговора» затронуты десятки тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко о предпринимательстве: «Просто надо людям нашим начинать шевелиться»

Александр Лукашенко высказал свое отношение к приватизации, а также к господдержке убыточных предприятий. Как подчеркнул Президент, приватизация в Беларуси должна быть точечной, главное – учитывать интересы государства и народа.

Александр Лукашенко: «Никто никому в Беларуси не мешает получить даже колхоз Радомана»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси так, что ты кусок земли без Президента не получишь. Как пример, без решения Президента тебе лесные угодья, земли, сельхозназначения для чего-то не выделят. Только подпись Президента.

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Порядок такой: один раз в месяц я подписываю эти документы, чтобы волокиты не было. Но определенные инстанции изучают, вносят предложения и мне план на стол, вплоть до фотографии, что мы кому отдаем. Почему? В свое время так и было. Потом такие, как Ярослав, мне: «Да это не президентское дело, пусть на местах решают». Я передал это право губернаторам.

Александр Лукашенко: «Никто никому в Беларуси не мешает получить даже колхоз Радомана»

Вот я тебя по могилевскому шоссе отвезу и покажу участок, наверное, гектаров 500 самой плодородной земли. Один из губернаторов взял и отдал то ли иранцам, то ли кому. И что он там построил? Уже 15 лет прошло. Я был вынужден с международным скандалом изъять у него землю и рекультивировать там все, и сеять там хлеб.

Александр Лукашенко: «Никто никому в Беларуси не мешает получить даже колхоз Радомана»

И после этого случая я снова вернул это право Президенту. Потому что на местах разбой начался. Кому надо, кому не надо, разобраться не можем. Вот так и со всей собственностью.

Оно вроде теоретически да, красиво ты говоришь. А когда столкнешься с жизнью и на самом деле пощупаешь это руками – это совсем не так.

Александр Лукашенко: «Никто никому в Беларуси не мешает получить даже колхоз Радомана»

И последнее. Никто никому в Беларуси не мешает получить даже колхоз Радомана, и он даже против не будет. Но надо прийти сначала к нему в трудовой коллектив, такой порядок, затем местные органы власти свое слово скажут, потом правительство мне внесет предложение. Первое – что ты хочешь на месте Радомана иметь, ну должен ты сказать. У него прекрасное хозяйство, да и если не прекрасное – это земля, она вообще народная. Что ты там будешь производить, что будет с этим трудовым коллективом, кому что ты дашь, не дашь этим людям. Надо утрясти там вопрос. Местные органы власти имеют свой интерес, государственный интерес на этот клочок земли. Они свое мнение должны высказать. А правительство даст заключение, противоречит ли это тому курсу, которые проводится в Беларуси.

Александр Лукашенко: «Никто никому в Беларуси не мешает получить даже колхоз Радомана»

Если все нормально, я подписал тысячи таких решений. Ты скажешь, что это не работа Президента, а я от этого отойти не могу. Потому что, как только ты это отдаешь на откуп кому-то туда, начинается полный бардак: кто сильнее, кто мудрее идут наперегонки. Кто сильнее, тот ухватил, кто бедный – выкинули.

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Новости Беларуси. В ходе «Большого разговора» затронуты десятки тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Александр Лукашенко о предпринимательстве:...
 
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