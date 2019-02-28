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В Светлогорске Renault задел автобус и врезался в билборд. Водитель погиб

01.03.2019 17:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 28 февраля около четырёх дня произошло смертельное ДТП в Светлогорске.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 29-летний парень на Renault Laguna двигался по Заводской улице в сторону трассы Р-82.  

Проезжая мимо автобуса «МАЗ» с 60-летним мужчиной за рулём, Renault по касательной задел транспортное средство, после чего выехал за пределы дороги и врезался в стойку билборда.  

В Светлогорске Renault задел автобус и врезался в билборд. Водитель погиб
Фото: Гомельское ОУМЧС  

Водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы.  

Как уточняет Гомельское ОУМЧС, спасатели деблокировали мужчину и передали его медикам, которые констатировали смерть молодого человека.  

В Светлогорске Renault задел автобус и врезался в билборд. Водитель погиб
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

Отмечается, что в автобусе были только водитель и кондуктор, которым медпомощь не потребовалась. МАЗ окончил движение по своему маршруту.  

На неделе в Минске нетрезвый водитель легковушки съехал в кювет и врезался в дерево.  

23-летний парень погиб – подробности здесь.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 28 февраля около четырёх дня произошло смертельное ДТП в Светлогорске.   Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 29-летний парень на Renault...
 
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