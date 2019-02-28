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Не работа, а конфетка! Вакансия, мимо которой невозможно пройти
01.03.2019 17:40 — Разное | Ежедневник
фото: zozh-expo.ru
В прошлом году аналогичная вакансия стала одной из самых просматриваемых в LinkedIn. Заявки подали 6 тысяч человек из разных стран.
Производители Cadbury нанимают четырех дегустаторов шоколада, пишет
Дегустаторам обещают платить 10,75 фунтов стерлингов (14,32 долларов), в неделю обещают 8 рабочих часов. Трудиться предстоит в составе команды из 12 человек, базирующейся в Уокингеме, Беркшир, Великобритания.
Требования к соискателям: дегустировать шоколадные и какао-напитки и давать объективные и честные отзывы, участвовать в дискуссии, иметь четко определенный словарный запас для описания продукта, быть последовательным в результатах и др.
Какая-то специальная квалификация для выполнения работы не требуется. Все, что нужно, это страсть к кондитерским изделиям и чувствительные вкусовые рецепторы! Ну и, конечно, хорошее знание английского и коммуникабельность.
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В прошлом году аналогичная вакансия стала одной из самых просматриваемых в LinkedIn. Заявки подали 6 тысяч человек из разных стран.
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