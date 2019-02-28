Обнять и плакать. Что делать с нытиками на работе

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Нытик нытику рознь, и руководителю бывает полезно понимать эту разницу, чтобы прекратить поток стенаний.

На совещаниях корпоративные нытики, как правило, молчат и кивают головой. А потом рассказывают, какие идиоты их окружают и как они мешают делать дело

Разбуди посреди ночи любого хорошего HR-менеджера или руководителя и спроси: кто больше всего раздражает в рабочем пространстве? Он точно скажет: «Тот, кто постоянно жалуется на работу и окружающих, кто постоянно говорит, что это сделать невозможно, кто винит всех вокруг в своих проблемах». Потому что всех успешных и эффективных людей бесят нытики. Нытье токсично, потому что отвлекает других сотрудников от работы. Нытье неконструктивно и энергетически затратно. Оно мешает новым работникам быстро адаптироваться в компании. Негативных последствий у нытья масса, и именно нытики часто мешают достижению результатов на уровне малых групп и в проектах.

Я хотела об этом поразмышлять более глубоко. Нытик нытику рознь, за разным нытьем может стоять разный уровень притязаний, эмоций и обид. Нытики могут быть вполне результативными, эффективными их назвать сложно, потому что эти «земплекопы» идут к успеху слишком сложными и затратными путями. Если попробовать поговорить с нытиками с позиции коуча, без угроз, можно услышать очень интересные аргументы такого поведения и понять, какие виды нытиков существуют.

Нытик ответственный

Этот работник трудолюбив, профессионален, искренне переживает за свое дело. Часто не может сказать «нет», не умеет четко формулировать свои вопросы и примеряет роль «спасителя мира». Берет на себя исправление чужих ошибок и критикует коллег, не умеющих так же хорошо сделать работу. Ответственные нытики выходят на арену после совещаний (на них молчат и кивают головой) и рассказывают, какие идиоты их окружают и как они мешают делать дело. Есть у них группа поддержки или нет, роли не играет. Они, как правило, болеют за результат. Болеют, как умеют.

Основные фразы ответственных нытиков:

— Я так больше не могу;

— Я отвечаю за все;

— Неужели больше никто не может этого сделать;

— Почему я должен работать за них;

— Я прихожу первый и ухожу последний.

Совет руководителю: если хороший работник вдруг начал стонать и жаловаться, имеет смысл найти время и поговорить о нагрузке, а также дать конструктивную и развивающую обратную связь. Если предмета для нытья не обнаруживается, нужно переходить к более жесткой переговорной позиции.

Нытик недохваленный

Ноет от души и очень эмоционально. В жалобах невозможно вычленить суть, но понятно, что человеку плохо. Эта категория нытиков ищет поддержки коллег, старается найти одобрение своих действий и эмоциональную поддержку. Во фразах тоже присутствует героизм, но он подкрепляется внутренним призывом: «Ну обратите же, наконец, на меня свое внимание». Эти нытики ищут похвалы. Они искренне хотят, чтобы их просто чаще отмечали либо в принципе заметили и справедливо оценили их вклад.

Основные фразы недохваленных нытиков:

— Я для них, а они…;

— Вот, им все, а мне — ничего;

— А что он/она такого сделала, а я делаю в сто раз больше;

— Никто не видит, никто не знает, никто не понимает, как я…

Совет руководителю: используйте в диалогах раз в неделю эти предложения: «Я вижу, как ты много работаешь», «Я ценю то, что ты делаешь», «Я признателен лично тебе за вклад».

Нытик-джедай

Об этой категории стоит поговорить подробнее. Нытик-джедай демонстрирует высочайший уровень корпоративного нытья. Как правило, это очень высокоэкспертные работники, которые имеют многолетний стаж в одной компании. Они действительно ценны и консервативны до мозга костей. Они ноют очень избирательно и точно знают, где надеть маску хамелеона, а где продемонстрировать высокомерие и задеть других, чтобы было неповадно.

Нытик-джедай избирательно загружен работой, редко перегружен, точно знает, как распределить обязанности, потому что прекрасно умеет руководить и делегировать. Он признает власть и статус, с сильными мира сего говорит на другом языке. Там, где им принято решение идти в атаку, он наносит точечные удары, из которых очевидны его высокая экспертность (знает все глубже), высокая лояльность (предан руководству как никто, он ведь уже видел, как это происходило ранее, и всех предупреждал, его просто не послушали), потрясающие ораторские навыки (он знает, как сказать коротко и емко, он знает, где махнуть рукой «Ну что с них взять…», он знает, где выйти, хлопнув дверью).

Нытик-джедай в игре 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Он может нанести невосполнимый урон, если сядет в кафе за столик с новичками и скажет: «В этой компании ничего изменить невозможно. И знаете почему? Слушайте, что я вам скажу».

Что может стоять за таким поведением? Чаще всего — потребность в признании. Работники, которые считают себя заслужившими продвижения, перемещения и новой работы, «ломаются» при повышении коллег или приглашении работников извне. Они честно пытаются найти логику, почему назначен или поощрен кто-то другой, и не находят ее. Им даже в голову не приходит, что личные качества мешают продвигаться в карьере. Далее нытик придумывает себе войну и врагов и начинает вести битву. Нытик-джедай искренне считает себя лидером, носителем ценной информации и прекрасным работником. Лидерство в воображаемой войне греет душу и помогает удерживать свою самооценку. Он же «сражается», причем за интересы компании…

Внутренняя мотивация такого нытика строится на благих намерениях в текущей роли и имеет очень низкую степень реализации изменений. Если вы попробуете предложить такому работнику возглавить другое направление или перейти на более ответственную должность, вы можете получить очень аргументированный отказ. Поэтому для руководителя полезно иметь определенную настороженность относительно целей, которые работник заявляет. Очень полезно прояснять мотивацию для достижения этих целей, задав подходящие вопросы: «Я узнал о вашем недовольстве. За что конкретно вы готовы взять ответственность здесь и сейчас?», «Что делает вас более приверженным этой цели?», «Перед кем вы готовы взять ответственность за достижения результата?».

Справедливости ради надо отметить, что в нытье может присутствовать элемент выгорания. Это слово мне не близко, и я бы употребляла другое — «инерция». Оно понятнее: человек действительно мог засидеться на одном месте и делать почти одно и то же не один год.

И если меня сейчас читает работник, который уже видит неконструктивность своей поведенческой модели, я бы предложила ему следующее: разобраться с чувством личной идентичности, ведь именно оно зависит во многом от работы и карьеры, а также подумать о развитии способности вести честные разговоры с самим собой. Поныл, потом остановился, задал себе вопросы: «Зачем я сейчас ныл и выражал недовольство?», «В каких случаях моя манера работы может привести к результатам, которых я больше всего боюсь?», «Как бы я мог работать изобретательнее, а не упорнее в своем несогласии?».

Героизм нытика в вымышленной войне редко приводит к победам. Потому что из-за нытья быстро теряется репутация эффективного работника. И возможно, эту вымышленную войну имеет смысл закончить, пока ее не закончили руководители. А у них все меньше времени и ресурсов разбираться, кто прав, а кто виноват. Может победить просто более позитивный работник.

Елена Витчак, Forbes