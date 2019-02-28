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Белоус: Бангалор — нет! Это проклятое место
Организатор Дня Воли Павел Белоус высказался категорически против проведения празднования 101-ой годовщины БНР на площади Бангалор.
"Бангалор — нет! Передайте Александру Григорьевичу, что Бангалор — это проклятое место, и издевательство — предложение этого места. Если не «Динамо», то в городе еще есть много достойных площадок", - написал он.
Напомним,
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Организатор Дня Воли Павел Белоус высказался категорически против проведения празднования 101-ой годовщины БНР на площади Бангалор.
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