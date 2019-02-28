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Марцел Личка: Милевский вернулся в Брест уже другим игроком, который иначе видит футбол
Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка поделился мнением о возвращении нападающего Артема Милевского в команду.
- Артем работал хорошо и раньше. Подробности его отчисления не знаю — я не находился в тот момент рядом с тренером [Шпилевским] и игроком.
Сейчас Милевский вернулся в команду уже другим игроком, который иначе видит футбол. На тренировках он выглядит прекрасно.
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Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка поделился мнением о возвращении нападающего Артема Милевского в команду.
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