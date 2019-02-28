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Живодеры в законе: в Шарковщинском районе за несколько дней убили полсотни лисиц
За четыре дня отстрела в Шарковщинском районе во время специальных рейдов охотники убили около полусотни лисиц и несколько енотовидных собак.
Причиной рейдов, как сообщает газета «Кліч Радзімы», стали жалобы населения деревень Великое Село, Пояночи, Ольховцы, Крапивники, Столица, Зорька на периодические нападения хищников на домашнюю птицу.
В ходе облавы, организованной Шарковщинской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов, с 5 по 8 февраля на территории района охотники по данным издания уничтожили 46 лис и 2 енотов.
Правда на фото, приведенном в публикации, можно насчитать 47 лис и, вероятно, двух енотовидных собак, отмечает
Охота велась в основном в вечернее и ночное время, используя, как пишет газета, все возможные достижения техники.
У убитых животных отобрали образцы для последующих анализов в райветстанции. Специалисты должны определить болели ли застреленные лисы и, при необходимости, предпринять необходимые меры.
В 2018 году на территории Шарковщинского района отстреляли более 300 лисиц и 20 волков.
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За четыре дня отстрела в Шарковщинском районе во время специальных рейдов охотники убили около полусотни лисиц и несколько енотовидных собак.
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