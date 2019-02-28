Живодеры в законе: в Шарковщинском районе за несколько дней убили полсотни лисиц

Причиной рейдов, как сообщает газета «Кліч Радзімы», стали жалобы населения деревень Великое Село, Пояночи, Ольховцы, Крапивники, Столица, Зорька на периодические нападения хищников на домашнюю птицу.





В ходе облавы, организованной Шарковщинской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов, с 5 по 8 февраля на территории района охотники по данным издания уничтожили 46 лис и 2 енотов.





vitebsk.cc Правда на фото, приведенном в публикации, можно насчитать 47 лис и, вероятно, двух енотовидных собак, отмечает













Охота велась в основном в вечернее и ночное время, используя, как пишет газета, все возможные достижения техники.





У убитых животных отобрали образцы для последующих анализов в райветстанции. Специалисты должны определить болели ли застреленные лисы и, при необходимости, предпринять необходимые меры.





В 2018 году на территории Шарковщинского района отстреляли более 300 лисиц и 20 волков.