Олигарх Мошенский: Вложили в колхоз $40 млн, результат появился через 10 лет

- В первый колхоз, в который мы пошли с инвестициями, мы вложили порядка 40 млн долларов. И только сейчас, после 10 лет, это начало приносить результаты, - рассказал Александр Мошенский, владелец активов «Санта Импэкс Брест», «Санта», доли в компаниях «Продтовары», «Савушкин продукт», «Русское Море».





- Мы купили какие-то акции колхоза, дальше объединились с государственным совхозом ради укрупнения. И сегодня видим, что можно и нужно сделать следующий шаг. Даже на собственном примере я увидел, что это занимает десятилетия и немало денег стоит. Мы видим достаточно эффективные предприятия государственной формы собственности - это от руководителей зависит. Частники в Брестской области начинают делать первые шаги и забирать колхозы по санации - я вижу совершенно однозначно в Брестской области положительные изменения, все больше хозяйств начинают стоять на ногах.