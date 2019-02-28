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Беспредел! В Мозыре родителей вынуждают скинуться на турникеты в школе

01.03.2019 16:56 — Разное | Партизан  
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В Мозыре обсуждают установление турникетов в школах. Об этом сообщил читатель телеграмм-канала «Пятая колонна».


фото носит иллюстративный характер

По словам жителя Мозыря, «сначала собрание было общее в актовом зале, всем рассказывали про турникеты, и все родители были против, мол, как это поможет, если именно ученик захочет что-то сделать».

Кроме этого, с каждого ученика каждого класса хотят собрать по 10 рублей, а в последующие месяцы – по 2 рубля.

«Я, конечно, в ценах турникетов не разбираюсь, но мне кажется, что это слишком много — с каждого класса по 250-300 рублей, учитывая, что одних только первых классов там 5 или 6. В конце общего собрания все были против. Тогда им сказали идти в кабинеты. Именно в классе класная моего племянника рыдала и уговаривала подписать соглашения, сказав, что сама все оплатить из своего заработка».

Belsat.eu решил проверить, есть школы, где родители согласились заплатить за установку и содержание устройства.

«Работа ведется. А зачем вам знать?» - сказали belsat.eu в средней школе №2 Мозыря.

«У нас опросы проходят, но о результатах ничего не могу сказать», – ответили в СШ №1.


Директор одной из городских школ на условиях анонимности также рассказал о своем мнении об установке турникетов.

«Если бы вы видели наш холл, вы бы поняли, что турникет там – убийство. Придумали после Столбцов. Если что, кто заверит безопасность 1200 детям? Я прислал снимки в Минск, уже две недели молчат, ничего не отвечают. Никто из родителей этих турникетов не потянет. А тем более камеры, на которые нужны проекты, лицензия департамента охраны, установление. Нет таких денег. А все остальное – хлопанье языком».

Журналисты пытались получить комментарий заместителя начальника отдела образования Мозырского райисполкома Владимира Ткача, однако тот не снял трубку.

Трагедия в Столбцах произошла утром 11 февраля в СШ № 2. Ученик 10-го класса напал с ножом на учительницу и школьников. Два человека погибли – педагог и старшеклассник.

 
Теги: Минск
 
 
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В Мозыре обсуждают установление турникетов в школах. Об этом сообщил читатель телеграмм-канала «Пятая колонна».
 
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