Лукашенко поручил правительству посчитать сумму сгоревших советских вкладов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству посчитать сумму вкладов, потерянных после распада СССР. Об этом он заявил в ходе «Большого разговора с президентом», сообщает телеканал «МИР 24».

«Посмотрите в правительстве с учетом деноминаций и последних событий, какая это сумма. Чтобы сказать, в какие сроки мы вернем эти деньги, надо знать сумму, чтобы соотнести. Это ведь с бюджета надо достать деньги», – сказал Лукашенко.

Глава Беларуси добавил, что он знал о существовании этой проблемы, но не думал, что она стоит так остро.

«Посчитать не сложно будет, потому что мы обращались к этой проблеме не один раз. Я отвечу на этот вопрос, и, если это потянет на уровень послания, то, возможно, мы его затронем в послании президента к народу и парламенту», – заявил Лукашенко.

Президент также напомнил, что в свое время в Беларуси пытались выплачивать деньги по этим вкладам.