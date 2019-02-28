|
Лукашенко поручил правительству посчитать сумму сгоревших советских вкладов
01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству посчитать сумму вкладов, потерянных после распада СССР. Об этом он заявил в ходе «Большого разговора с президентом», сообщает телеканал «МИР 24».
Глава Беларуси добавил, что он знал о существовании этой проблемы, но не думал, что она стоит так остро.
«Посчитать не сложно будет, потому что мы обращались к этой проблеме не один раз. Я отвечу на этот вопрос, и, если это потянет на уровень послания, то, возможно, мы его затронем в послании президента к народу и парламенту», – заявил Лукашенко.
Президент также напомнил, что в свое время в Беларуси пытались выплачивать деньги по этим вкладам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Беларуси добавил, что он знал о существовании этой проблемы, но не думал, что она стоит так остро.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)