Лукашенко призвал опираться в хоккее на внутренние силы

В ходе «Большого разговора» президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил свою инициативу проведения хоккейной «суперсерии» с участием минского «Динамо» и сборной команд, занявших второе-третье места в чемпионате страны, передает «МИР 24».

«Несмотря на огромное внимание к этому виду спорта, по сравнению с тем, как было, мы получаем обратный результат. Не блещем мы. Из элиты вылетела сборная, молодежка тоже. В КХЛ «Динамо» вы видели, как сыграло. Я, конечно, человек неспокойный в этом отношении. И начал предъявлять очень жесткие претензии к ответственным лицам», – сказал Лукашенко, который сам играет в хоккей в команде любителей.

По его словам, у руководителей спорта одни отговорки – детские спортивные школы плохо работают и так далее.

«Мне надоело это слушать», – заявил белорусский лидер.

Чтобы проверить качество внутреннего чемпионата по хоккею, он поручил провести серию игр между минским «Динамо» и командой тренера Михаила Захарова.

«Есть ребята, которые могут играть не хуже тех, кто у нас в КХЛ. Из этого будут сделаны далеко идущие выводы. Я сказал министру внутренних дел: при формировании нового состава упор делать на своих ребят», – сказал Лукашенко.

Президент убежден, что и игроки, не обладающие высоким уровнем мастерства, способны противостоять хоккейным «звездам». Подтверждением тому – текущий счет в «суперсерии» – 1-1 (решающий матч пройдет в субботу).

«Если не хватает мастерства, ноги в руки, и бегай. Вяжи этого мастера, чтобы он не мог в зону войти, выбивай, отбирай у него шайбу», – поделился глава государства своим видением игры разных по классу соперников. Он также профессионально оценил значение сбалансированной предсезонной подготовки игроков для достижения высоких показателей на старте сезона.

Лукашенко высказался против негативных явлений при подборе основного состава команд.

«У нас бардака в хоккее хватает. По знакомству взять дружка, сынка, еще кого-то впихнуть. Этого не должно быть», – сказал он, обращаясь к министру внутренних дел.

По словам президента, он в шутку пообещал руководителям спорта, что они «сядут в тюрьму, если провалят следующий сезон». Однако задачи стоят более чем серьезные. В 2021 году Минск принимает чемпионат мира по хоккею, и к этому времени предстоит сколотить национальную команду, которая вернет Беларусь в мировую хоккейную элиту.