

Премьера "Рэмбо 5: Последняя кровь" состоится в сентябре 2019 года, пишет Variety.

Компания Lionsgate сообщила изданию о том, что завершающая часть боевика с Сильвестром Сталлоне выйдет 20 сентября.

Первый фильм "Рэмбо: Первая кровь" франшизы вышел 37 лет назад, к моменту появления на экранах пятой части Сильвестру Сталлоне исполнится 73 года.

Согласно сюжету, Джон Рэмбо отправится в Мексику. Там во время разборок с одним из наркокартелей бандиты похищают дочь друга главного героя.

В съемках фильма также приняли участие Пас Вега, Хоакин Косио и Джессика Мэдсен. Режиссером боевика выступает Адриан Грюнберг.

Источник: БЕЛТА.

