|
Премьера "Рэмбо 5: Последняя кровь" состоится в сентябре 2019 года
01.03.2019 17:53 — Разное | Аргументы и факты
Компания Lionsgate сообщила изданию о том, что завершающая часть боевика с Сильвестром Сталлоне выйдет 20 сентября.
Первый фильм "Рэмбо: Первая кровь" франшизы вышел 37 лет назад, к моменту появления на экранах пятой части Сильвестру Сталлоне исполнится 73 года.
Согласно сюжету, Джон Рэмбо отправится в Мексику. Там во время разборок с одним из наркокартелей бандиты похищают дочь друга главного героя.
В съемках фильма также приняли участие Пас Вега, Хоакин Косио и Джессика Мэдсен. Режиссером боевика выступает Адриан Грюнберг.
Источник:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадр из фильма Премьера "Рэмбо 5: Последняя кровь" состоится в сентябре 2019 года, пишет Variety. Компания Lionsgate...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)