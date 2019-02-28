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Премьера "Рэмбо 5: Последняя кровь" состоится в сентябре 2019 года

01.03.2019 17:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Премьера "Рэмбо 5: Последняя кровь" состоится в сентябре 2019 года
Кадр из фильма


Премьера "Рэмбо 5: Последняя кровь" состоится в сентябре 2019 года, пишет Variety.

Компания Lionsgate сообщила изданию о том, что завершающая часть боевика с Сильвестром Сталлоне выйдет 20 сентября.

Первый фильм "Рэмбо: Первая кровь" франшизы вышел 37 лет назад, к моменту появления на экранах пятой части Сильвестру Сталлоне исполнится 73 года.

Согласно сюжету, Джон Рэмбо отправится в Мексику. Там во время разборок с одним из наркокартелей бандиты похищают дочь друга главного героя.

В съемках фильма также приняли участие Пас Вега, Хоакин Косио и Джессика Мэдсен. Режиссером боевика выступает Адриан Грюнберг.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Кадр из фильма Премьера "Рэмбо 5: Последняя кровь" состоится в сентябре 2019 года, пишет Variety. Компания Lionsgate...
 
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