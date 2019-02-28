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В Витебске из-за гололеда произошло сразу несколько ДТП с участием городского транспорта
В Витебске 1 марта из-за гололеда произошло несколько ДТП с участием общественного транспорта. Фото и видео с места аварий
На улице Лазо возле магазина «Витебские продукты» занесло троллейбус, он развернулся поперек проезжей части и едва не въехал в павильон «Табакерка».
Еще два ДТП произошло на улице Максима Горького около 2-й городской больницы. Здесь трамвай-«семерка» столкнулся с такси, двумя легковушками и грузовиком.
А чуть дальше не смогли разъехаться городской автобус МАЗ и иномарка.
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В частности, на Максима Горького трамвай-«семерка» столкнулся с такси, двумя легковушками и грузовиком.
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